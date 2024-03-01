青岛游客不慎丢失手机 洛阳市民、民警热情助其找回

“警察同志，我的手机丢了。”5月2日下午，西工公安分局民警王东峰和同事李耀武等人在王城公园执勤，突然接到一名游客的求助。
“警察同志，我的手机丢了。”5月2日下午，西工公安分局民警王东峰和同事李耀武等人在王城公园执勤，突然接到一名游客的求助。
“警察同志，我的手机丢了。”5月2日下午，西工公安分局民警王东峰和同事李耀武等人在王城公园执勤，突然接到一名游客的求助。
王东峰询问得知，该游客姓吕，是一名来自青岛的大学生。当日，小吕和朋友到公园游玩，其间在园内一个凉亭休息。离开凉亭后，小吕发现自己的手机不见了，怀疑是在凉亭休息时，手机从上衣口袋里滑落。小吕立即折回凉亭寻找，但手机已不见踪影。因手机里存有重要资料与照片，小吕非常着急。
“小吕的手机恰好没电关机了，他只好求助于我们。”王东峰说，他们一边调取监控寻找捡手机的人，一边尝试拨打小吕的手机。
民警拨打了几次后，手机终于接通了，对方是一名女子，自称姓马。随后，王东峰带着小吕与马女士见了面。原来，马女士捡到手机后，发现手机没电，赶紧回到其经营的米线店给手机充上电，等待失主打来电话。
手机失而复得，小吕连连对马女士和民警表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）
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