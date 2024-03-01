假期不停工！河科大附中新建教学楼项目跑出“加速度”

挖掘机长臂挥舞、工程车来回穿梭……5月3日，在河科大附中新建教学楼项目现场，施工人员们坚守岗位，奋战一线，开足马力追赶建设进度。

挖掘机长臂挥舞、工程车来回穿梭……5月3日，在河科大附中新建教学楼项目现场，施工人员们坚守岗位，奋战一线，开足马力追赶建设进度。 挖掘机长臂挥舞、工程车来回穿梭……5月3日，在河科大附中新建教学楼项目现场，施工人员们坚守岗位，奋战一线，开足马力追赶建设进度。 河科大附中新建教学楼项目总建筑面积约5600平方米，地上共5层，设置普通教室、办公室、多功能室等配套房间。 据悉，在校园内部施工时，需要尽量避开学生中午和晚上的休息时间，降低噪声影响。“为了确保项目建设有序推进，我们合理安排施工计划，充分利用周末、节假日等时间，全力以赴追赶进度。项目目前正在进行第四层主体施工，预计今年秋季开学时可投入使用。”洛阳市住建局相关负责人说。 此外，洛阳市其他几所未迁建高中的改造及新建单体项目当前均按照任务计划节点有序向前推进。其中洛阳理工学院附属高级中学五层综合楼改造项目室内外墙体粉刷已经完成，正在进行会议室、卫生间改造；洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼项目文物发掘已经完成，正在进行基础回填施工；洛阳市第十高级中学新建教工宿舍楼项目主体结构已经封顶，二次结构施工已经完成，正在进行墙体粉刷。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 赵旭辉)