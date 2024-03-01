@洛阳人：抓紧时间！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将截止

这个“五一”假期
要说最吸睛的城市级盛会之一
定要属
“榴莲忘返·跻身顶榴”
洛阳首届榴莲狂欢节活动
目前
榴莲狂欢节活动时间已过半
现场人气依旧不减
定鼎门天街之上
空气中处处弥漫着
榴莲的浓郁香气
吸引着络绎不绝的市民
及游客前来免费试吃、大量购买
更有东南亚风情演出轮番上演
现代化演绎神都盛世
文化交融的热闹景象
现场怎么吃、怎么玩
才最划算、最尽兴？
抓住最后的时间
快一起来现场看看！
【代金券购买方式】
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使用规则:
1.仅限在活动现场使用核销；
2.只适用于泰旺鲜榴莲产品使用，不可跨商家使用；
3.单次消费需满100元方能使用，且每单仅能使用1张；
4.用券&核销时间：2024年5月1日-5月5日；
5.使用地点：定鼎门天街；
6.坏果包赔。
“不到现场还没概念，一到现场没想到这么嗨”“站前排感觉体验特别好，能释放积攒好久的压力”……无论白天还是夜晚，榴莲狂欢节现场特色演出云集，定鼎门天街“变身”激情燃爆的热带风暴中心，市民及游客尽享美食与视听的多重盛宴，欢呼热浪迭起，交流无国界，欢乐无极限。
市集入口处
机械大象震撼亮相
《唐韵兰纳》将带来燃灯礼
鼓阵及舞蹈表演
(实拍图)
场地中央
《中泰巡游》行进式演艺将上演
市民不仅可以观演
还可以参与互动
(实拍图)
主舞台
夜晚
《“榴莲王”繁！》将带来
灯光秀、大唐散乐、兰纳花开
国潮摇滚、嘻哈、唐泰风尚等
精彩表演
(实拍图)
散点舞台
《唐泰密盒》《泰美神韵》
《国色天香》《泰拳风采》
《盛唐百戏》《胜利之鼓》
《唐风国乐》等演出将轮番上演
以华丽的服饰、精湛的演技
动人的音乐，全面展现
东西方文化的独特魅力
(实拍图)
榴莲狂欢节现场，榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区四大区域热闹非凡，天街绿茵与五彩展位碰撞，添彩盛世神都画卷。
价值6万元的鲜切榴莲登场，包含金枕、干尧、猫山王等网红榴莲品种以及长柄、诺卡滋、托曼尼等小众品种，市民纷纷免费试吃，并以超低价购买，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥及正宗泰国、东南亚其他国家美食亮相。
(实拍图)
榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲冰沙、芒果冰沙、辣椒酱冰淇淋等甜品、饮品齐聚。其中，辣椒酱冰淇淋来自马来西亚配方，入口甜香、辣劲在后，为味蕾带来新鲜刺激的体验。
(实拍图)
泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品琳琅满目，不少市民选购留念。
(实拍图)
汉服及融入中国传统文化特色的文创产品云集，适合购买作伴手礼。
金枕、干尧、猫山王……高品质的榴莲，或出肉率高、味香鲜滑，或奶油般绵密软糯。反复纠结不知道选哪种口味？活动现场，来自洛阳国贸集团的“榴莲推荐官”惊喜现身，现场帮市民及游客挑选更适合个人偏好的榴莲。
(实拍图)
活动地点：定鼎门天街
公交线路：
①赵村：15路、33路、53路、55路
②古城路龙门大道口西：3路、55路
乘车到站，下车后步行即达。
自驾线路：
导航至“定鼎门天街”即达，附近有停车场。
特别鸣谢：中国银行洛阳分行，中国建设银行洛阳分行，中原银行洛阳分行，交通银行洛阳分行
5月1日-5日
榴莲狂欢节
每天10:00-21:30进行！
还在等什么？
快抓住这最后的时间
喊上“榴莲脑袋”的亲朋好友，
一起到定鼎门天街嗨起来吧！