洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人：抓紧时间！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将截止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.03 13:21

这个“五一”假期

要说最吸睛的城市级盛会之一

定要属

“榴莲忘返·跻身顶榴”

 洛阳首届榴莲狂欢节活动

目前

榴莲狂欢节活动时间已过半

现场人气依旧不减

定鼎门天街之上

空气中处处弥漫着

榴莲的浓郁香气

吸引着络绎不绝的市民

及游客前来免费试吃、大量购买

更有东南亚风情演出轮番上演

现代化演绎神都盛世

文化交融的热闹景象

现场怎么吃、怎么玩

才最划算、最尽兴？

抓住最后的时间

快一起来现场看看！

【代金券购买方式】

保存下方二维码

使用抖音app扫一扫打开即可购券

　　使用规则:

　　1.仅限在活动现场使用核销；

　　2.只适用于泰旺鲜榴莲产品使用，不可跨商家使用；

　　3.单次消费需满100元方能使用，且每单仅能使用1张；

　　4.用券&核销时间：2024年5月1日-5月5日；

　　5.使用地点：定鼎门天街；

　　6.坏果包赔。

　　“不到现场还没概念，一到现场没想到这么嗨”“站前排感觉体验特别好，能释放积攒好久的压力”……无论白天还是夜晚，榴莲狂欢节现场特色演出云集，定鼎门天街“变身”激情燃爆的热带风暴中心，市民及游客尽享美食与视听的多重盛宴，欢呼热浪迭起，交流无国界，欢乐无极限。

市集入口处

机械大象震撼亮相

《唐韵兰纳》将带来燃灯礼

鼓阵及舞蹈表演

(实拍图)

场地中央

《中泰巡游》行进式演艺将上演

市民不仅可以观演

还可以参与互动

(实拍图)

主舞台

夜晚

《“榴莲王”繁！》将带来

灯光秀、大唐散乐、兰纳花开

国潮摇滚、嘻哈、唐泰风尚等

精彩表演

(实拍图)

散点舞台

《唐泰密盒》《泰美神韵》

《国色天香》《泰拳风采》

《盛唐百戏》《胜利之鼓》

《唐风国乐》等演出将轮番上演

以华丽的服饰、精湛的演技

动人的音乐，全面展现

东西方文化的独特魅力

(实拍图)

　　榴莲狂欢节现场，榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区四大区域热闹非凡，天街绿茵与五彩展位碰撞，添彩盛世神都画卷。

　　价值6万元的鲜切榴莲登场，包含金枕、干尧、猫山王等网红榴莲品种以及长柄、诺卡滋、托曼尼等小众品种，市民纷纷免费试吃，并以超低价购买，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥及正宗泰国、东南亚其他国家美食亮相。

(实拍图)

　　榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲冰沙、芒果冰沙、辣椒酱冰淇淋等甜品、饮品齐聚。其中，辣椒酱冰淇淋来自马来西亚配方，入口甜香、辣劲在后，为味蕾带来新鲜刺激的体验。

(实拍图)

　　泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品琳琅满目，不少市民选购留念。

(实拍图)

　　汉服及融入中国传统文化特色的文创产品云集，适合购买作伴手礼。

　　金枕、干尧、猫山王……高品质的榴莲，或出肉率高、味香鲜滑，或奶油般绵密软糯。反复纠结不知道选哪种口味？活动现场，来自洛阳国贸集团的“榴莲推荐官”惊喜现身，现场帮市民及游客挑选更适合个人偏好的榴莲。

(实拍图)

　　

　　活动地点：定鼎门天街

　　公交线路：

　　①赵村：15路、33路、53路、55路

　　②古城路龙门大道口西：3路、55路

　　乘车到站，下车后步行即达。

　　自驾线路：

　　导航至“定鼎门天街”即达，附近有停车场。

　　特别鸣谢：中国银行洛阳分行，中国建设银行洛阳分行，中原银行洛阳分行，交通银行洛阳分行

5月1日-5日

榴莲狂欢节

每天10:00-21:30进行！

还在等什么？

快抓住这最后的时间

喊上“榴莲脑袋”的亲朋好友，

一起到定鼎门天街嗨起来吧！
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出...
  • @洛阳人，“五一”假期这些地方能充值...
  • 洛阳集中开展落实中央八项规定精神专...
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
  • 每位劳动者都是超人！劳动节，致敬每...
  • 寻找张宇！12年里，你可知道妈妈流了...
  • 洛阳首届榴莲狂欢节开幕 活动持续至5日
  • 新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605