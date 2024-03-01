@洛阳人：抓紧时间！洛阳首届榴莲狂欢节活动即将截止

这个“五一”假期，要说最吸睛的城市级盛会之一，定要属“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动。

这个“五一”假期，要说最吸睛的城市级盛会之一，定要属“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动。 这个“五一”假期 要说最吸睛的城市级盛会之一 定要属 “榴莲忘返·跻身顶榴” 洛阳首届榴莲狂欢节活动 目前 榴莲狂欢节活动时间已过半 现场人气依旧不减 定鼎门天街之上 空气中处处弥漫着 榴莲的浓郁香气 吸引着络绎不绝的市民 及游客前来免费试吃、大量购买 更有东南亚风情演出轮番上演 现代化演绎神都盛世 文化交融的热闹景象 现场怎么吃、怎么玩 才最划算、最尽兴？ 抓住最后的时间 快一起来现场看看！ 【代金券购买方式】 保存下方二维码 使用抖音app扫一扫打开即可购券 使用规则: 1.仅限在活动现场使用核销； 2.只适用于泰旺鲜榴莲产品使用，不可跨商家使用； 3.单次消费需满100元方能使用，且每单仅能使用1张； 4.用券&核销时间：2024年5月1日-5月5日； 5.使用地点：定鼎门天街； 6.坏果包赔。 “不到现场还没概念，一到现场没想到这么嗨”“站前排感觉体验特别好，能释放积攒好久的压力”……无论白天还是夜晚，榴莲狂欢节现场特色演出云集，定鼎门天街“变身”激情燃爆的热带风暴中心，市民及游客尽享美食与视听的多重盛宴，欢呼热浪迭起，交流无国界，欢乐无极限。 市集入口处 机械大象震撼亮相 《唐韵兰纳》将带来燃灯礼 鼓阵及舞蹈表演 (实拍图) 场地中央 《中泰巡游》行进式演艺将上演 市民不仅可以观演 还可以参与互动 (实拍图) 主舞台 夜晚 《“榴莲王”繁！》将带来 灯光秀、大唐散乐、兰纳花开 国潮摇滚、嘻哈、唐泰风尚等 精彩表演 (实拍图) 散点舞台 《唐泰密盒》《泰美神韵》 《国色天香》《泰拳风采》 《盛唐百戏》《胜利之鼓》 《唐风国乐》等演出将轮番上演 以华丽的服饰、精湛的演技 动人的音乐，全面展现 东西方文化的独特魅力 (实拍图) 榴莲狂欢节现场，榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区四大区域热闹非凡，天街绿茵与五彩展位碰撞，添彩盛世神都画卷。 价值6万元的鲜切榴莲登场，包含金枕、干尧、猫山王等网红榴莲品种以及长柄、诺卡滋、托曼尼等小众品种，市民纷纷免费试吃，并以超低价购买，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥及正宗泰国、东南亚其他国家美食亮相。 (实拍图) 榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲冰沙、芒果冰沙、辣椒酱冰淇淋等甜品、饮品齐聚。其中，辣椒酱冰淇淋来自马来西亚配方，入口甜香、辣劲在后，为味蕾带来新鲜刺激的体验。 (实拍图) 泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品琳琅满目，不少市民选购留念。 (实拍图) 汉服及融入中国传统文化特色的文创产品云集，适合购买作伴手礼。 金枕、干尧、猫山王……高品质的榴莲，或出肉率高、味香鲜滑，或奶油般绵密软糯。反复纠结不知道选哪种口味？活动现场，来自洛阳国贸集团的“榴莲推荐官”惊喜现身，现场帮市民及游客挑选更适合个人偏好的榴莲。 (实拍图) 活动地点：定鼎门天街 公交线路： ①赵村：15路、33路、53路、55路 ②古城路龙门大道口西：3路、55路 乘车到站，下车后步行即达。 自驾线路： 导航至“定鼎门天街”即达，附近有停车场。 特别鸣谢：中国银行洛阳分行，中国建设银行洛阳分行，中原银行洛阳分行，交通银行洛阳分行 5月1日-5日 榴莲狂欢节 每天10:00-21:30进行！ 还在等什么？ 快抓住这最后的时间 喊上“榴莲脑袋”的亲朋好友， 一起到定鼎门天街嗨起来吧！