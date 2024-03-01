连续4天有雨！5月3日起，洛阳将迎一次降雨天气过程

5月3日起，洛阳将迎来一次降雨天气过程。如果您有出游打算，请提前做好规划，出行时备好雨具，注意道路交通安全。

5月3日起，洛阳将迎来一次降雨天气过程。如果您有出游打算，请提前做好规划，出行时备好雨具，注意道路交通安全。

受低槽东移影响，3日夜里至4日，河南省有一次降水天气过程，东部、东南部、西北部部分县市有中雨、局部大雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量：全省大部3到10毫米，东部、东南部、西北部部分县市10到20毫米，局部25到35毫米。

气象专家表示，此次降水过程可有效缓解麦田土壤表层缺墒，降低伏牛山林区森林火险气象等级，但增加了黄河以南麦田病虫害发生的气象风险，建议做好病虫害综合防控。同时受局地强对流天气影响，已进入灌浆期的小麦有倒伏风险，出现倒伏的麦田雨后需及时采取补救措施。当前正值五一假期，降水及强对流天气对道路交通和旅游出行有不利影响，需密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，5月3日到5日受高空槽前西南气流与地面弱冷空气的共同影响，洛阳市有一次降雨天气过程，气温较低。

今天夜里：多云转阴天，南部局地有阵雨或雷阵雨。

5月3日(周五)：阴天，有分布阵雨或雷阵雨，气温12℃～22℃。

5月4日(周六)：阴天，有阵雨或雷阵雨,部分地区有中雨，气温14℃～20℃。

5月5日(周日)：阵雨转多云，气温12℃～23℃。

5月6日(周一)：多云转晴天，局地有阵雨，气温13℃～28℃。

5月7日(周二)：晴天，气温14℃～29℃。

5月8日(周三)：晴天，气温14℃～28℃。

5月9日(周四)：晴天，气温15℃～29℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）