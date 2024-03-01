痛别！“时代楷模”陈俊武院士去世 享年97岁

刚刚，中石化洛阳工程有限公司突传噩耗：中国共产党优秀党员、“时代楷模”“最美奋斗者”称号获得者、中国科学院资深院士、我国著名的炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人、现代煤化工技术专家，中国石油化工集团有限公司科技委顾问、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武同志因病医治无效，于2024年5月1日17时47分在洛阳逝世，享年97岁。

刚刚，中石化洛阳工程有限公司突传噩耗：中国共产党优秀党员、“时代楷模”“最美奋斗者”称号获得者、中国科学院资深院士、我国著名的炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人、现代煤化工技术专家，中国石油化工集团有限公司科技委顾问、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武同志因病医治无效，于2024年5月1日17时47分在洛阳逝世，享年97岁。

(以下为讣告全文)

讣告

中国共产党优秀党员、“时代楷模”“最美奋斗者”称号获得者，中国科学院资深院士、中国工程设计大师、我国著名的炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人、现代煤化工技术专家，中国石油化工集团有限公司科技委顾问、中石化洛阳工程有限公司技术委员会名誉主任陈俊武同志因病医治无效，于2024年5月1日17时47分在洛阳逝世，享年97岁。

陈俊武同志，汉族，1927年3月17日出生于北京，祖籍福建省长乐县，1956年加入中国共产党，1948年6月毕业于北京大学工学院化工系，1949年12月参加工作。历任石油工业部抚顺设计院和中石化洛阳工程有限公司工艺室副主任、工艺室主任、副总工程师、总工程师、院长、公司经理、技术委员会主任，中国石油化工集团有限公司科技委顾问等职务。1976年、1983年和2002年先后任河南省第四、第五和第九届政协委员会委员；1992年当选为中国共产党第十四次全国代表大会代表；1991年当选为中国科学院院士(学部委员)。曾获国家技术发明一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、河南省科学技术杰出贡献奖；荣获石油工业先进生产者代表、全国科学大会先进工作者、石油战线劳动模范、全国优秀共产党员、全国优秀科技工作者、全国五一劳动奖章、时代楷模、最美奋斗者等荣誉称号。

陈俊武同志是我国催化裂化工程技术奠基人。建国初期，我国石油炼制工业基础非常薄弱，国内炼油技术落后。1961年底，国家决定自力更生、自主研发誉为“五朵金花”的五项炼油新技术。34岁的陈俊武迎难而上，担任了我国第一套流化催化裂化装置的总设计师。1965年5月5日，陈俊武领衔设计的我国第一套流化催化裂化装置在抚顺石油二厂投料试车成功，带动我国炼油技术一举跨越近20年，接近当时世界先进水平，誉为新中国炼油工业的第一朵“金花”。此后，陈俊武持续创新，带领我国炼油化工技术不断追赶世界先进水平。1985年陈俊武主持设计的兰州炼油厂50万吨/年同轴式催化裂化工艺技术，荣获国家科技进步一等奖；1987年，由他担任攻关组长开发的大庆常压渣油催化裂化技术再次获得国家科技进步一等奖。正是在陈俊武等几代人的共同努力下，我国已经成为名副其实的世界炼油领域催化裂化强国。

陈俊武同志是我国著名的现代煤化工技术专家。20世纪90年代，陈俊武开始默默关注国家能源战略问题，著有120多万字的《石油替代综论》专著。作为国际咨询公司顾问和知名技术专家，他作为评审组长先后参加了我国多个重大“煤制油”“煤化工”项目可行性研究的评审以及技术成果鉴定工作，积极为我国现代煤化工产业出谋划策，有力地促进了具有我国自主知识产权的煤制油技术开发。煤制烯烃曾是煤化工行业的一个世界性难题，上世纪九十年代陈俊武院士与中国科学院大连化学物理研究所合作，开始煤基甲醇制烯烃技术的工程放大及工业化试验。2010年8月，在他的指导下，在内蒙古自治区包头市建成了世界首套、全球规模最大的DMTO工业示范装置，在煤制烯烃领域形成了具有我国自主知识产权的核心技术。由陈俊武院士和他的团队研发的DMTO技术成功地开辟了烯烃生产的非石油原料的工艺技术路线，促进了我国甲醇制烯烃战略性新产业快速形成。“甲醇制取低碳烯烃(DMTO)技术”获2014年度国家技术发明一等奖。

陈俊武同志是具有战略眼光的科学家。进入耄耋之年，他以科学家的责任与担当，高度关注温室气体排放和低碳经济研究。2010年至2015年连续发表了10余篇文章，又出版了24万字的《中国中长期碳减排战略目标研究》专著，为国家碳排放政策的制定、能源结构的调整、能源使用效率的提高、确保经济持续发展提出了积极的科学建议。陈俊武研究提出的中国碳排放数据与国家在2014年北京APEC峰会后的发布会上宣布的数据非常吻合，为国家提供了有益的建议和翔实可靠的依据。

陈俊武同志是甘为人梯诲人不倦的良师。他1995年、 2005年和2015年先后三次主编出版的《催化裂化工艺与工程》系统总结了我国炼油催化裂化技术的理论和工业实践。他满怀对科技队伍建设的强烈责任感，悉心培育青年科技人才，先后担任中国石油大学、华东理工大学、郑州大学等多所高等院校兼职教授、名誉教授；1992年至2000年，在中国石油化工集团公司总部的大力支持下，他组织举办了三期催化裂化高级研修班，并亲自为研修班学员授课，为中国石油石化行业培养了一批高水平的科研、工程专家。

陈俊武同志是爱国奋斗奉献精神的模范践行者。他以身许国、无怨无悔，努力为国家、为行业作贡献，坚持“奉献大于索取”的价值观，做一个对社会有用的人。他淡泊名利、严于律己，在住房、公务待遇等方面始终严格要求自己。他谢绝了配秘书、坐专车的专家待遇，坚持步行上班近20年。他捐出自己的20万元授课费用于奖励优秀青年学子，还默默资助贫困大学生直到毕业。

陈俊武同志投身中国石油石化事业七十余载，始终怀有浓厚的家国情怀，始终体现着强烈的责任担当，自觉把个人理想融入国家发展伟业，坚守“爱我中华、振兴石化”“为美好生活加油”的使命担当，矢志创新，勤奋耕耘，为我国石油石化工业发展做出了突出贡献，他的精神和品格，将永远留在我们心中。

陈俊武同志遗体告别仪式定于2024年5月7日(周二)上午9时在洛阳市殡仪馆九号厅举行。

沉痛悼念并深切缅怀陈俊武同志！

谨此讣告！

中石化洛阳工程有限公司

2024年5月2日

(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 贾春峰 李小爽)