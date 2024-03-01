瀍河区一社区开展“童心探自然 劳动悟真知”活动

“五一”假期，瀍河区东关街道东关大街社区组织辖区儿童开展“童心探自然 劳动悟真知”活动，向孩子们科普劳动知识。

“五一”假期，瀍河区东关街道东关大街社区组织辖区儿童开展“童心探自然 劳动悟真知”活动，向孩子们科普劳动知识。

活动中，老师还向孩子们详细介绍了常见作物的生长环境、特点及用途等。孩子们看一看、闻一闻，通过亲身实践收获农耕知识，体会劳动的价值和意义。

东关大街社区相关负责人表示，希望通过这样的活动，在孩子们心中种下热爱劳动、尊重自然的种子，让他们在未来的成长道路上更加懂得珍惜和感恩。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 高磊 文/图)