4月河南非遗热搜榜发布 唐三彩烧制技艺上榜

日前，河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心发布了2024年4月份“河南非遗代表性项目热搜榜TOP10”榜单，洛阳的唐三彩烧制技艺项目上榜。

日前，河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心发布了2024年4月份“河南非遗代表性项目热搜榜TOP10”榜单，洛阳的唐三彩烧制技艺项目上榜。

据悉，该榜单由河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心联合百度，利用百度大数据能力，结合百度搜索、百度百科、百度资讯指数等多项数据而发布，每月发布一次。该榜单一定程度上反映了广大民众对非物质文化遗产项目的关注和搜索热度，有助于提升河南非遗代表性项目和代表性传承人的社会认知度和影响力。

唐三彩烧制技艺是国家级非遗代表性项目，距今已有1300多年的历史。经过多年的发展，洛阳唐三彩烧制技艺已由原来的简单仿制马、骆驼等，发展到今天的可以生产人物、动物、器皿等数千个品种，产品远销世界各地。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）