手机遗失迅速找回 游客点赞洛阳城管服务

外出游玩手机遗失，通过“有困难，找城管”便民服务顺利找回………5月1日，洛阳城管用及时帮助、热情服务赢得游客称赞。

外出游玩手机遗失，通过“有困难，找城管”便民服务顺利找回………5月1日，洛阳城管用及时帮助、热情服务赢得游客称赞。

1日15时左右，洛龙区城市管理综合执法大队龙门石窟中队在龙门石窟景区游客服务点执勤期间，有游客来到服务点寻求帮助。经了解，该游客手机在广场附近遗失，值守队员班冠成立马询问游客手机号码，同时安抚游客情绪。遗失手机电话接通后，由景区周边的执勤交警迅速取回手机，游客十分感谢。

无独有偶，当日在关林景区附近，也有一名女生手机遗失，她来自栾川，发现手机遗失后，万分焦急，到正在八里堂地铁口执勤的洛龙区城市管理综合执法大队关林中队求助。

刘洪松队长一边安抚女孩的情绪，一边安排执法队员吕营拨打女孩的电话，电话接通后发现丢失的电话是被一名洛阳市民捡到，经过沟通由该市民将手机送至关林庙“有困难，找城管”便民服务点后交还失主。

“一部手机虽然值不了多少钱，但里面绑定着自己的银行卡，还有多年的好友通讯录，一旦丢失那麻烦就大了。太感谢你们了！”手机失而复得，女孩向城管队员们表达谢意。

小善举展现城市大文明。五一假期期间，洛阳城管部门在洛阳各大景区附近的便民服务点“上岗”，全力以赴做好景区周边秩序保障工作，用实际行动做到“有困难，找城管”服务宗旨，助力洛阳文旅出圈出彩。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图)