洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

手机遗失迅速找回 游客点赞洛阳城管服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.02 11:41

　　外出游玩手机遗失，通过“有困难，找城管”便民服务顺利找回………5月1日，洛阳城管用及时帮助、热情服务赢得游客称赞。

　　1日15时左右，洛龙区城市管理综合执法大队龙门石窟中队在龙门石窟景区游客服务点执勤期间，有游客来到服务点寻求帮助。经了解，该游客手机在广场附近遗失，值守队员班冠成立马询问游客手机号码，同时安抚游客情绪。遗失手机电话接通后，由景区周边的执勤交警迅速取回手机，游客十分感谢。

　　无独有偶，当日在关林景区附近，也有一名女生手机遗失，她来自栾川，发现手机遗失后，万分焦急，到正在八里堂地铁口执勤的洛龙区城市管理综合执法大队关林中队求助。

　　刘洪松队长一边安抚女孩的情绪，一边安排执法队员吕营拨打女孩的电话，电话接通后发现丢失的电话是被一名洛阳市民捡到，经过沟通由该市民将手机送至关林庙“有困难，找城管”便民服务点后交还失主。

　　“一部手机虽然值不了多少钱，但里面绑定着自己的银行卡，还有多年的好友通讯录，一旦丢失那麻烦就大了。太感谢你们了！”手机失而复得，女孩向城管队员们表达谢意。

　　小善举展现城市大文明。五一假期期间，洛阳城管部门在洛阳各大景区附近的便民服务点“上岗”，全力以赴做好景区周边秩序保障工作，用实际行动做到“有困难，找城管”服务宗旨，助力洛阳文旅出圈出彩。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出...
  • @洛阳人，“五一”假期这些地方能充值...
  • 洛阳集中开展落实中央八项规定精神专...
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
  • 每位劳动者都是超人！劳动节，致敬每...
  • 寻找张宇！12年里，你可知道妈妈流了...
  • 洛阳首届榴莲狂欢节开幕 活动持续至5日
  • 新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605