今日预约售票数量已达上限！老君山发布最新公告

刚刚，老君山景区发布最新公告，5月2日预约售票数量已达上限。 刚刚，老君山景区发布最新公告，5月2日预约售票数量已达上限。 公告 尊敬的游客朋友： 老君山景区5月2日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！ 全景栾川，自然不同！欢乐五一，精彩不断！旅途中的每一刻都值得被珍藏！老君山祝您旅途愉快！ 老君山文旅集团 二〇二四年五月二日 此外洛阳龙门石窟、洛邑古城等多个景区、场馆也发布了最新提醒。 龙门石窟预约提醒 尊敬的游客朋友： 五一假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月2日至5月4日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。5月5日有少量余票，尚未预约门票的游客请尽早预约。 详情请咨询：0379-65980972 龙门石窟景区 2024年5月1日 嵩县天池山景区预约已满 隋唐大运河文化博物馆门票已约满 尊敬的游客： 隋唐大运河文化博物馆5月1日、5月2日和5月3日门票已约满，截止发稿时洛阳万里茶道博物馆还有少量余票，回洛仓遗址可凭身份证直接入馆参观，尚未预约门票的游客可调整行程前往参观或择日参观，为您带来的不便敬请谅解！ 隋唐大运河文化博物馆 地址：洛阳市老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米 洛阳万里茶道博物馆 地址：洛阳市老城区九都东路171号 回洛仓遗址 地址：洛阳市瀍河回族区睦邻大道与邙岭大道交叉口北100米 特此公告。 隋唐大运河文化博物馆 2024年5月1日 ⑥