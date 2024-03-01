今日预约售票数量已达上限！老君山发布最新公告

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刚刚，老君山景区发布最新公告，5月2日预约售票数量已达上限。
刚刚，老君山景区发布最新公告，5月2日预约售票数量已达上限。
公告
尊敬的游客朋友：
老君山景区5月2日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！
全景栾川，自然不同！欢乐五一，精彩不断！旅途中的每一刻都值得被珍藏！老君山祝您旅途愉快！
老君山文旅集团
二〇二四年五月二日
此外洛阳龙门石窟、洛邑古城等多个景区、场馆也发布了最新提醒。
龙门石窟预约提醒
尊敬的游客朋友：
五一假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月2日至5月4日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。5月5日有少量余票，尚未预约门票的游客请尽早预约。
详情请咨询：0379-65980972
龙门石窟景区
2024年5月1日
嵩县天池山景区预约已满
隋唐大运河文化博物馆门票已约满
尊敬的游客：
隋唐大运河文化博物馆5月1日、5月2日和5月3日门票已约满，截止发稿时洛阳万里茶道博物馆还有少量余票，回洛仓遗址可凭身份证直接入馆参观，尚未预约门票的游客可调整行程前往参观或择日参观，为您带来的不便敬请谅解！
隋唐大运河文化博物馆
地址：洛阳市老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米
洛阳万里茶道博物馆
地址：洛阳市老城区九都东路171号
回洛仓遗址
地址：洛阳市瀍河回族区睦邻大道与邙岭大道交叉口北100米
特此公告。
隋唐大运河文化博物馆
2024年5月1日
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