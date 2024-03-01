“五一”假期，田园游受热捧

5月1日，假期首日，孟津区送庄镇的各大果蔬种植园就热闹起来，游客们走进大棚，沉浸式体验采摘乐趣，感受田园风情，小西瓜、番茄等迎来热销。

5月1日，假期首日，孟津区送庄镇的各大果蔬种植园就热闹起来，游客们走进大棚，沉浸式体验采摘乐趣，感受田园风情，小西瓜、番茄等迎来热销。 5月1日，假期首日，孟津区送庄镇的各大果蔬种植园就热闹起来，游客们走进大棚，沉浸式体验采摘乐趣，感受田园风情，小西瓜、番茄等迎来热销。 近年来，送庄镇大力发展果蔬种植，目前已经形成以西瓜、草莓、鲜桃、蔬菜为主的特色果蔬产业集群，全镇果蔬种植面积1.8万亩，其中袖珍西瓜2900余亩。 送庄镇相关负责人表示，下一步将进一步依托果蔬特色产业，加快发展“农业+旅游”“农业+文化”等新业态，持续在农业产业上延链、补链、强链，以小果蔬写就乡村振兴大文章。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王宏灿 杜小伟 文/图）