高效受理、快速处置！洛阳12315三级执法网络护航文旅市场

护航洛阳文旅市场，全力营造良好消费环境，洛阳市场监管部门在行动——今天是“五一”假期第一天，洛阳市市场监管局组成多个督导检查组，对全市食品安全、特种设备安全、市场物价情况进行重点监管。

护航洛阳文旅市场，全力营造良好消费环境，洛阳市场监管部门在行动——今天是“五一”假期第一天，洛阳市市场监管局组成多个督导检查组，对全市食品安全、特种设备安全、市场物价情况进行重点监管。

“市场监管部门收到消费者诉求后，及时处理并快速处置，做到5分钟响应、半小时处置、24小时办结。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，假期期间，洛阳12315热线保持24小时畅通，对外地游客和广大市民的消费投诉举报事项，第一时间联系沟通、第一时间受理处置、当天办结并及时反馈。

那么，洛阳12315热线如何实现高效受理和快速处置消费者的各类诉求？洛报融媒记者了解到，目前洛阳12315三级执法网络已实现线上线下一体化监管，除了12315热线之外，全国12315互联网平台、手机App、微信和支付宝小程序等也为消费者提供了更加便捷的维权方式。

洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人说，一件有效投诉往往能节省不少时间并提高执法效率，建议消费者记住这些“关键点”：

首先，您需要提供本人的姓名、电话和地址，以及具体的投诉事实和诉求；其次，明确告知接线人员要投诉商家的具体名称和地址，比如不要说某条路上一家店铺，而要具体到店名和详细位置，以便执法人员到场处理；最后，要保留好发票、收据、小票等相关凭证，发现问题及时反映。

“事事有着落，件件有回音。”洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管部门将全力维护广大消费者的合法权益，让大家在洛阳玩得舒心和顺心，乘兴而来，满意而归。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)