洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

高效受理、快速处置！洛阳12315三级执法网络护航文旅市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.01 13:16

　　护航洛阳文旅市场，全力营造良好消费环境，洛阳市场监管部门在行动——今天是“五一”假期第一天，洛阳市市场监管局组成多个督导检查组，对全市食品安全、特种设备安全、市场物价情况进行重点监管。

　　“市场监管部门收到消费者诉求后，及时处理并快速处置，做到5分钟响应、半小时处置、24小时办结。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，假期期间，洛阳12315热线保持24小时畅通，对外地游客和广大市民的消费投诉举报事项，第一时间联系沟通、第一时间受理处置、当天办结并及时反馈。

　　那么，洛阳12315热线如何实现高效受理和快速处置消费者的各类诉求？洛报融媒记者了解到，目前洛阳12315三级执法网络已实现线上线下一体化监管，除了12315热线之外，全国12315互联网平台、手机App、微信和支付宝小程序等也为消费者提供了更加便捷的维权方式。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人说，一件有效投诉往往能节省不少时间并提高执法效率，建议消费者记住这些“关键点”：

　　首先，您需要提供本人的姓名、电话和地址，以及具体的投诉事实和诉求；其次，明确告知接线人员要投诉商家的具体名称和地址，比如不要说某条路上一家店铺，而要具体到店名和详细位置，以便执法人员到场处理；最后，要保留好发票、收据、小票等相关凭证，发现问题及时反映。

　　“事事有着落，件件有回音。”洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管部门将全力维护广大消费者的合法权益，让大家在洛阳玩得舒心和顺心，乘兴而来，满意而归。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 假期逃离城市计划！洛阳这些宝藏露营...
  • 白马寺释源广场焕新颜【组图】
  • 济新高速黄河大桥先导索成功架设
  • 江凌调研文旅和民生重点项目建设工作
  • 请查收！洛阳交警送上假期出行攻略
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 5月1日至3日，龙门石窟景区门票预约已满
  • 多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出...
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605