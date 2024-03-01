洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆5月1日至3日门票已约满

刚刚，记者从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，5月1日至3日，两家博物馆各时段门票已约满，尚未预约门票的游客可择日参观。
刚刚，记者从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，5月1日至3日，两家博物馆各时段门票已约满，尚未预约门票的游客可择日参观。
刚刚，记者从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，5月1日至3日，两家博物馆各时段门票已约满，尚未预约门票的游客可择日参观。
目前，洛阳博物馆门票可提前三天预约，放票时间为每天早上7点。
洛阳古墓博物馆5月4日、5日门票仍可预约。
此外，隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆等尚有部分余票，大家可根据需要提前预约。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
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