洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆5月1日至3日门票已约满

刚刚，记者从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，5月1日至3日，两家博物馆各时段门票已约满，尚未预约门票的游客可择日参观。

刚刚，记者从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆获悉，5月1日至3日，两家博物馆各时段门票已约满，尚未预约门票的游客可择日参观。

目前，洛阳博物馆门票可提前三天预约，放票时间为每天早上7点。

洛阳古墓博物馆5月4日、5日门票仍可预约。

此外，隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆等尚有部分余票，大家可根据需要提前预约。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）