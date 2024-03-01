货车加装“翻牌神器”？ 查你没商量

近日，偃师交警在邙山大道依法查处4辆违法加装“翻牌神器”的货车。经查，这4辆货车的牌照虽然没有问题，但车牌处都安装了折叠架，俗称“翻牌神器”。

近日，偃师交警在邙山大道依法查处4辆违法加装“翻牌神器”的货车。经查，这4辆货车的牌照虽然没有问题，但车牌处都安装了折叠架，俗称“翻牌神器”。

交警介绍，在车辆经过道路监控点时，驾驶员通过遥控操纵折叠架，使车牌“变脸”，从而让车辆“无牌”。偃师交警责令驾驶员拆除违法装置、消除违法行为，并依法对其进行了处罚。

交警表示，车辆号牌相当于车辆的身份证，是监督和保护车辆安全行驶的重要凭证，故意遮挡、污损号牌是违法行为。安装“翻牌神器”的车辆往往会在路上肆无忌惮，在该减速的事故多发路段不减速，在车流量大的路段超速行驶，甚至闯红灯，极易引发交通事故。

切忌这些行为——

●故意遮挡、污损机动车号牌

主要表现为：使用纸片、光盘、布条等物品遮住机动车号牌；加装防撞装置、备胎等遮挡机动车号牌；使用油漆、泥浆等物质覆盖机动车号牌；人为使机动车号牌变形、折断、油漆脱落，影响号牌上汉字、字母或者数字识别。

●机动车上路行驶未悬挂号牌

主要表现为：已经申领号牌，但未悬挂或粘贴；使用公告作废的机动车号牌；使用过期的临时号牌；继续使用应回收的号牌。

●变造机动车牌证

主要表现为：在机动车号牌上粘贴数字贴、符号贴或者使用胶粘、涂抹、拼接等方式改变号牌原有汉字、数字、字母；涂改行驶证、临时号牌记载的信息；更换行驶证上的机动车照片。

●伪造机动车号牌

主要表现为：非法制作虚假机动车牌证；通过非法手段从有机动车牌证制作、生产资质的单位取得的机动车牌证；以欺骗、贿赂等不正当手段取得机动车牌证。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东）