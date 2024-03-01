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车辆超员，“挤”走的是安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.01 10:15

　　4月29日，记者从市公安局交警支队一大队获悉，该大队夜班执勤民警接到群众举报称，木棉路与周山大道交叉口有车辆超员。民警赶到现场调查发现，黄某驾驶的面包车核定载客7人，实际乘坐11人，超员50%以上，属于严重违法行为。民警严厉批评教育黄某和乘客，并依法对黄某处以罚款200元、驾驶证记6分的处罚，责令其联系其他车辆分流乘客。

　　民警提醒，车辆超员可导致车身不稳定、制动距离延长，危险性因此增大。超员的车辆轮胎因负荷过重，容易变形、爆胎，极易导致车辆失控侧翻。同时，超员车辆一般会经过座椅拆除等非法改装，乘客没有安全带，一旦发生紧急情况更易受伤，且受伤程度会更加严重。

　　延伸阅读

　　道路交通安全法规定，机动车载人不得超过核定的人数。公路客运车辆载客超过额定乘员的，处二百元以上五百元以下罚款；超过额定乘员20%或违反规定载货的，处二百元以上二千元以下罚款。

　　机动车驾驶证申领和使用规定明确，驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数20%以上的扣12分，超过核定人数但未达20%的扣6分；驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%的扣6分，超过核定人数但未达20%的扣3分。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵华西）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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