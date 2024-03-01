洛阳部署开展铲除毒品原植物工作

近日，我市部署开展铲除毒品原植物工作，依法严厉打击非法种植罂粟等毒品原植物违法犯罪行为，并对积极举报非法种植毒品原植物者给予奖励。

近日，我市部署开展铲除毒品原植物工作，依法严厉打击非法种植罂粟等毒品原植物违法犯罪行为，并对积极举报非法种植毒品原植物者给予奖励。

日前，市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市禁毒办发布《关于铲除毒品原植物的通告》，其中明确：严禁任何单位和个人非法种植罂粟、大麻等毒品原植物；严禁非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的毒品原植物种子或者幼苗；严禁非法运输、买卖、储存、使用罂粟壳；严禁任何餐饮行业、食品生产经营者和个人在食品中添加罂粟壳、罂粟籽、罂粟苗等毒品原植物及其非法制品。

凡主动铲除毒品原植物或主动上交非法持有的毒品原植物种子、幼苗及罂粟壳的，可以依法从轻、减轻或者免于处罚。

根据相关法律规定，非法种植毒品原植物不满500株且不主动铲除的，公安机关将依法予以治安处罚；非法种植毒品原植物500株以上且不主动铲除的，将被依法追究刑事责任；对非法种植毒品原植物一律强制铲除。

“每个公民都有检举、揭发非法种植毒品原植物及其他涉毒违法犯罪行为的义务。”市禁毒办提醒公众，对于积极举报非法种植毒品原植物，举报非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的毒品原植物种子或者幼苗，举报非法运输、买卖、储存、使用罂粟壳的，将按照《河南省毒品违法犯罪举报奖励办法》给予奖励，并为举报者严格保密。该办法明确，举报非法种植毒品原植物，每铲除罂粟100株(大麻1000株)奖励100元。

根据要求，各级人民政府将加强禁种铲毒工作，公安、农业、林业等相关职能部门将定期开展非法种植毒品原植物巡查，发现非法种植毒品原植物的，立即采取措施予以制止、铲除。村民委员会、居民委员会发现非法种植毒品原植物的，应及时予以制止、铲除，并向当地公安机关报告。举报电话：110。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 谭瑞祥）