全国激流回旋青少年锦标赛将在洛举行

5月2日至5日，2024年全国皮划艇激流回旋青少年锦标赛暨世界青少年锦标赛选拔赛将在宜阳县国家皮划艇激流回旋训练基地举行，对水上运动感兴趣的市民可免费前往观赛。

5月2日至5日，2024年全国皮划艇激流回旋青少年锦标赛暨世界青少年锦标赛选拔赛将在宜阳县国家皮划艇激流回旋训练基地举行，对水上运动感兴趣的市民可免费前往观赛。

本次大赛由中国皮划艇协会主办，分为甲、乙两个年龄组，每个组别设单人皮艇、单人划艇、单人皮艇团体、单人划艇团体、极限皮艇等5个项目。共有来自北京、天津、湖北、广东、四川、重庆等地的21支代表队300余人参加本次比赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田义伟)