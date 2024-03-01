洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国激流回旋青少年锦标赛将在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.01 10:03

　　5月2日至5日，2024年全国皮划艇激流回旋青少年锦标赛暨世界青少年锦标赛选拔赛将在宜阳县国家皮划艇激流回旋训练基地举行，对水上运动感兴趣的市民可免费前往观赛。

　　本次大赛由中国皮划艇协会主办，分为甲、乙两个年龄组，每个组别设单人皮艇、单人划艇、单人皮艇团体、单人划艇团体、极限皮艇等5个项目。共有来自北京、天津、湖北、广东、四川、重庆等地的21支代表队300余人参加本次比赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田义伟)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 江凌调研文旅和民生重点项目建设工作
  • 济新高速黄河大桥先导索成功架设
  • 假期逃离城市计划！洛阳这些宝藏露营...
  • 白马寺释源广场焕新颜【组图】
  • 畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能...
  • 请查收！洛阳交警送上假期出行攻略
  • 新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名
  • 洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉...
  • 洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者...
  • 5月1日至3日，龙门石窟景区门票预约已满
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605