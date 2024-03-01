夏季蛇活动频繁 知识宝典请收好

5月5日将迎来立夏节气，夏季蛇活动频繁。近期，我市消防救援部门接到多起家里进蛇的求助。分布在洛阳的蛇有毒吗？不慎被蛇咬伤，应如何处置？记者就大家关心的问题咨询了相关人士。

5月5日将迎来立夏节气，夏季蛇活动频繁。近期，我市消防救援部门接到多起家里进蛇的求助。分布在洛阳的蛇有毒吗？不慎被蛇咬伤，应如何处置？记者就大家关心的问题咨询了相关人士。

大蛇进入家中 村民被吓得够呛

4月27日下午，栾川县消防救援大队鸾州大道消防救援站接到群众求助电话，称在栾川乡一个村里，一条蛇爬进村民家里的鸡窝偷吃鸡蛋。消防队员杨得坡和队友到达现场看到，一条1米多长、擀面杖粗细的蛇趴在鸡窝里。

报警人李老太太60多岁，在家里养了十几只鸡。最近几天，她发现鸡蛋不够数，怀疑有野生动物偷鸡蛋吃。4月27日下午，老人听到鸡窝里的鸡叫个不停，走近一瞧，吓得心提到嗓子眼，原来鸡窝里有条蛇，她赶紧报警求助。

消防队员使用捕蛇器将蛇从鸡窝里夹出，装进编织袋，带至山林放生。

4月28日中午，一名村民来到孟津区消防救援大队孟扣路消防救援站求助，称屋里进了一条蛇，因蛇的个头比较大，其不敢自行处置。消防队员冯毅康等人来到该村民家中，在楼梯间的杂物堆里发现了蛇。

“那条蛇有1.5米长。”冯毅康说，他们将蛇擒获并放进编织袋，带至野外放生。

消防队员提醒市民，到了晚上，应关好门窗，防止蛇等爬行动物进入家里，如果发现蛇，可拨打119求助。

我市以无毒蛇为主 蛇一般不主动攻击人

市林业局工作人员王文博说，我市有记录的蛇有20多种，大多数是无毒的，毒蛇占少数。常见的无毒蛇有王锦蛇、大王蛇、赤链蛇等，毒蛇有菜花原矛头腹、短尾蝮和竹叶青蛇。

蛇一般栖息于山地、灌木丛、水边及林地，以蛙、鱼、鼠、昆虫等为食。“通常来说，蛇不会主动攻击人。”王文博说，很多人被蛇咬伤，可能是在干活或行走时不慎惊扰到了它。

河科大一附院新区医院急诊科主治医师上官峰说，每年夏秋两季，医院都会接收一些被蛇咬伤的患者，大多来自栾川、嵩县、洛宁等县区。近期，他们就救治了一名这样的患者，该患者为男性，今年62岁，栾川人。该患者在地里干活时，左手被蛇咬伤，立即到医院就诊。因救治及时，该患者无生命危险。

捆绑伤口上方 不要用嘴吸蛇毒

上官峰说，被蛇咬伤后一定要保持冷静，不可随意跑动，以免毒素加速扩散。

“可以用清水冲洗伤口。”上官峰说，如果被毒蛇咬伤，可以使用橡皮筋、止血带等捆绑伤口上方(近心端)，避免毒素随着血液回流至心脏，再用火罐等负压装置将伤口内的毒素吸出。需要注意的是，捆绑力度要适中，以保证肢体动脉循环正常、静脉循环减速，如果捆绑过紧或捆绑时间过长，容易造成肢体缺血坏死，因此捆绑半小时至1小时，可以松绑5分钟至10分钟。

用嘴吸出蛇毒的方法不可取。上官峰认为，这样既不卫生，又不安全，毒素容易通过口腔黏膜被施救者吸收，不仅救不了人，反而有可能中毒。“也不要用挤压伤口的方式排毒，否则容易造成毒素扩散。”上官峰说，可用针在伤口四周扎小孔，让蛇毒流出来。

如何判断是不是被毒蛇咬伤？上官峰说，毒蛇的头比较尖，身上的花纹颜色一般比较鲜艳。毒蛇有两颗尖牙，咬人后会留下两个深深的牙痕。此外，被毒蛇咬伤，患者会出现伤口肿胀、剧烈疼痛等症状。

上官峰强调，被蛇咬伤应第一时间就医，医生会根据情况使用抗蛇毒血清。患者最好记住蛇的模样、颜色等，有条件的可以拍摄照片，有利于医生快速诊断。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 张伊凡）