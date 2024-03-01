五一假期首日，洛阳重回晴好天气

今日：晴天间多云，气温10℃～23℃。 五一假期首日，我市重回晴好天气。假期内，市民出游、购物、娱乐活动增多，公共场所人员密集，加之当前正值春夏交替时节，火灾风险较大。我市气象部门提醒广大市民，既要增强消防安全意识，还要密切关注旅程途经地和目的地发布的天气预报，合理安排行程。前往山区、河谷等区域游玩要注意防范落石、山体滑坡、泥石流等自然灾害。 市气象台根据最新气象资料分析，5月3日到5日，受高空槽前西南气流与地面弱冷空气的共同影响，我市有一次降雨天气过程，气温较低。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，气温10℃～23℃。 明日：晴天转多云，气温12℃～24℃。 5月3日(周五)：阴天转小雨，气温13℃～22℃。 5月4日(周六)：阴天有小雨，气温14℃～20℃。 5月5日(周日)：小雨转多云，气温12℃～23℃。 5月6日(周一)：多云转晴天，气温13℃～28℃。 5月7日(周二)：晴天，气温15℃～30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）