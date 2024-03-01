2024第七届洛阳红山樱桃文化节开幕

4月29日，2024第七届洛阳红山樱桃文化节在西工区金水湖街道拉开帷幕。

4月29日，2024第七届洛阳红山樱桃文化节在西工区金水湖街道拉开帷幕。

本届樱桃文化节将持续至5月31日，除樱桃采摘活动外，还推出农副产品展销、汉服摄影采风、惠民文艺演出、欢乐谷萌宠集结号等一系列活动。

近年来，西工区聚焦市委乡村振兴“4+2”重点工作，以节会经济为抓手，把产业发展作为乡村振兴的第一要务和基础支撑，统筹推进特色兴农、品牌强农。洛阳红山樱桃文化节是西工区品牌节会，每年都会吸引来自洛阳及周边地区的大批游客，节会知名度逐渐提升，影响不断扩大。

下一步，该区将坚持乡村运营思维，加快文化街区、康养、民宿等文旅项目建设进度，突出节庆拉动，扩大“魅力红山”生态旅游品牌影响，进一步完善旅游公共设施，提升游客旅游体验，使红山西部生态旅游真正让游客“进得来、留得住、不想走、还想来”。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 符婉冰)