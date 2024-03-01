网络大V“张七七七”两次来洛 希望再次打卡洛阳

近日，有67.8万粉丝的网络大V“张七七七”，在抖音平台分享了一则26秒的视频，并配文“我想在有生之年，得见大唐盛世”，收获上千点赞。视频中，她身穿飘逸汉服，站在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆(简称应天门)阙楼之上挥舞衣袖，仿若洛神现世。

左一为“张七七七”

近日，有67.8万粉丝的网络大V“张七七七”(简称“七七”)，在抖音平台分享了一则26秒的视频，并配文“我想在有生之年，得见大唐盛世”，收获上千点赞。视频中，她身穿飘逸汉服，站在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆(简称应天门)阙楼之上挥舞衣袖，仿若洛神现世。

这并非“七七”首次登上应天门。去年8月，她就受邀来洛扮演太平公主，身穿齐胸襦裙，头簪国色牡丹，在“天门”之上与“薛绍”来了一场美好邂逅。

上次来洛，在看到民主街和洛邑古城附近的汉服店后，“七七”曾感叹：“洛阳汉服含量实在太高了！”“之前只知道洛阳是十三朝古都，但没想到洛阳的古典韵味如此浓厚。不愧是武则天口中的神都！”

此行是“七七”第二次来洛，提及最想向粉丝推荐的打卡地，她首推应天门，尤其是自己拍摄的同款点位，十分出片。

作为一名网络大V，“七七”表示，她十分羡慕在洛阳生活的人。“洛阳适合拍摄的景区有很多，简直是自媒体人的天堂！”她说，希望之后有机会再次打卡洛阳，拍摄出更多好作品，为洛阳文旅赋能。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图）