昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关要持续树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，以高质量监督服务保障现代化洛阳建设。要坚定不移惩治腐败，把严惩政商勾连的腐败作为攻坚战重中之重，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，大力营造风清气正政治生态。会议对集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作进行深入研究，审议通过了相关专项监督实施方案，强调要紧盯乡村振兴、教育医疗、养老社保、耕地保护等重点领域，深挖彻查责任、腐败和作风问题，全力守护人民群众福祉。

会议要求，要把开展党纪学习教育与贯彻落实十二届市纪委四次全会部署结合起来，严格执行各项纪律，精准定性量纪执法，将学习成果体现为纪检监察工作高质量发展的实际成效。要靠严明纪律营造良好政治生态，下大气力惩治“蝇贪蚁腐”，切实解决群众急难愁盼问题，持续整治不担当不作为，健全激励干部担当作为机制，充分调动干事创业积极性。

会议对五一、端午期间正风肃纪工作进行部署，强调要紧盯重要节点，扎实开展监督检查，对检查中发现的问题严查快办、严肃处置，确保节日期间风清气正。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)