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“五一”假期，洛阳多家博物馆精彩活动等您参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 19:44

　　30日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，5月1日至5月5日，洛阳各热门博物馆推出丰富多彩的活动，以满足市民、游客的参观需求。

　　研学活动等您参与

　　假期带娃去哪儿？博物馆的研学活动值得看一看。

　　二里头夏都遗址博物馆的“探源最早中国”研学活动，将历史上的夏代与考古发现的夏代中晚期都城二里头遗址相联系，带领孩子们认识3800年前二里头先民们的生产生活。

　　洛阳古墓博物馆的“古墓寻龙记”研学活动，将由“寻龙队长”带领孩子们在博物馆中寻找16条“龙”的踪迹，了解古代墓葬文化，探寻“龙”文化的历史演变过程。

　　洛阳民俗博物馆的“线装书韵文化传承”研学活动，将带领孩子们了解和体验古籍装帧保护技艺，让大家在穿针引线中，亲手制作一本属于自己的古籍。

　　八路军驻洛办事处纪念馆的“脚穿草鞋跟党走”研学活动，将为孩子们讲述抗战时期关于草鞋的故事，带领大家一起体验手工草鞋编制。在该纪念馆的“庭院深深——从清代民居到红色革命地”研学活动中，孩子们可以换上“小小八路军”的服装，沉浸式参观纪念馆，并打造属于自己的马克杯。

　　洛阳周公庙博物馆的“神都赏春 牡丹华容”亲子互动体验活动，将带领孩子们认识牡丹文化与精神的内涵，培养美好生活的情趣。

　　此外，新安县千唐志斋博物馆、新安县博物馆、中共洛阳组诞生地纪念馆、洛阳方志馆等也纷纷准备了漆扇、非遗传拓、劳动节、二十四节气等有关的主题研学活动。如果您感兴趣，可关注相关博物馆、纪念馆的微信公众号报名参与。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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