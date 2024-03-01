洛阳市导游协会发布“五一”旅游服务倡议

“五一”假期将至，洛阳市导游协会向全市导游发出倡议，规范导游执业行为、保证导游服务质量，为广大游客营造文明、和谐、安全有序的旅游环境。

“五一”假期将至，洛阳市导游协会向全市导游发出倡议，规范导游执业行为、保证导游服务质量，为广大游客营造文明、和谐、安全有序的旅游环境。 “五一”假期将至，洛阳市导游协会向全市导游发出倡议，规范导游执业行为、保证导游服务质量，为广大游客营造文明、和谐、安全有序的旅游环境。 遵纪守法，诚实守信。自觉遵守相关法律法规，维护旅游市场秩序，规范执业行为，按规定携带电子导游证、佩戴导游身份标识。不得使用假导游证带团或未取得导游证从事导游活动。 关爱游客，服务为先。自觉践行“游客为本、服务至诚”的旅游行业核心价值观，保证服务质量，不得向旅游者兜售物品，自觉维护导游队伍良好形象，用热情、真诚和细致的服务赢得游客的满意，用爱心、耐心和信心传播导游队伍的正能量。 提升素质，倡导文明。自觉加强文化和品格修养，不断提高自身综合素质。遵守文明旅游行为规范，弘扬文明旅游新风尚。引导游客文明旅游、健康出行，共展文明风采，共树文明形象，共享文明旅游。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）