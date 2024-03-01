联动两大古都！“云上龙门牵手金陵栖霞山”直播收官

4场直播，300余条新闻产品，超1000万微博话题阅读量……近日，“云上龙门牵手金陵栖霞山”大型直播活动圆满收官，洛阳、南京两大古都联动，让龙门石窟、栖霞山石窟两大文化遗产在云端“牵手”，爆款频出，引来网友普遍关注。

4场直播，300余条新闻产品，超1000万微博话题阅读量……近日，“云上龙门牵手金陵栖霞山”大型直播活动圆满收官，洛阳、南京两大古都联动，让龙门石窟、栖霞山石窟两大文化遗产在云端“牵手”，爆款频出，引来网友普遍关注。

该活动是“云上龙门”系列直播活动的第六季，由龙门石窟研究院、栖霞山石窟研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端共同策划实施。作为1500多年前并立南北的两大都城，南京和洛阳在民族大融合、奠定隋唐盛世的历史进程中起到关键作用，龙门石窟与栖霞山石窟正是其重要见证。

“历史太伟大了”“两大古都联动，可以从更宏大的角度看历史”……精彩的直播，吸引网友在评论区积极互动，大家对石刻艺术的博大精深、专家深入浅出的讲解等赞不绝口。主办方介绍，直播活动前进行了大量的准备工作，每一处直播地点都经过精挑细选，从展示北朝刚健强盛的龙门石窟古阳洞、宾阳中洞、普泰洞，到见证南朝富庶繁华的栖霞山千佛岩和博物馆中的精美文物，直播镜头带给网友们从未体验过的角度，是难得一见的“限量版”。

此次直播活动依靠优质内容分发对媒体资源进行了聚合，包括中国网、中国文物报·文物之声、河南日报、山西日报、河南新闻广播、现代快报、大象新闻、新黄河客户端、济南日报、鲁网、文博圈、博物馆真有趣等在内的50余家媒体及文博KOL账号纷纷加入直播，河南省文旅厅相关账号也全程参与。

截至4月30日，“云上龙门牵手金陵栖霞山”共进行了4场直播，发布原创新媒体产品300余件，微博话题#云上龙门牵手金陵栖霞山石窟#阅读量超1000万，并登上南京热搜。

目前，六季“云上龙门”系列直播活动的全网累计浏览量已突破3.5亿次，参与媒体数量超过90家。今年6月，直播团队将走进四川广元石窟，为广大网友展示一代女皇武则天的传奇人生，敬请期待。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 尤晓菲 孙淼淼）