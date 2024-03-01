第一期中奖名单公布！350份奖品等您领取

4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。本次活动设龙潭大峡谷、九洲池、王城公园动物园、牡丹阁、荆紫仙山免门票和中国移动、中国联通、中国电信流量包奖项。 4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。本次活动设龙潭大峡谷、九洲池、王城公园动物园、牡丹阁、荆紫仙山免门票和中国移动、中国联通、中国电信流量包奖项。 第一期免门票中奖名单公布如下，获奖人员可在8月31日前持个人身份证，到自己所获奖项对应景区(园区)入口(王城公园动物园要从王城公园北门进入)，报姓名、手机号，核对一致即可进入景区(园区)。 咨询电话： 龙潭大峡谷、九洲池、牡丹阁、紫荆仙山：15837917875 王城公园动物园：63938545 第二期赠送手机流量中奖名单将于5月21日公布。快扫描(点击)下方二维码，关注“洛阳网”“河洛政法”微信公众号、“百姓呼声”客户端，观看《识别“全能神”这六招你必学》小视频，参与答题，赢奖品吧！ 洛阳网微信公众号二维码 河洛政法微信公众号二维码 百姓呼声客户端二维码