第一期中奖名单公布！350份奖品等您领取

4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。本次活动设龙潭大峡谷、九洲池、王城公园动物园、牡丹阁、荆紫仙山免门票和中国移动、中国联通、中国电信流量包奖项。
4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。本次活动设龙潭大峡谷、九洲池、王城公园动物园、牡丹阁、荆紫仙山免门票和中国移动、中国联通、中国电信流量包奖项。
4月20日，2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动正式启动。本次活动设龙潭大峡谷、九洲池、王城公园动物园、牡丹阁、荆紫仙山免门票和中国移动、中国联通、中国电信流量包奖项。
第一期免门票中奖名单公布如下，获奖人员可在8月31日前持个人身份证，到自己所获奖项对应景区(园区)入口(王城公园动物园要从王城公园北门进入)，报姓名、手机号，核对一致即可进入景区(园区)。
咨询电话：
龙潭大峡谷、九洲池、牡丹阁、紫荆仙山：15837917875
王城公园动物园：63938545
第二期赠送手机流量中奖名单将于5月21日公布。快扫描(点击)下方二维码，关注“洛阳网”“河洛政法”微信公众号、“百姓呼声”客户端，观看《识别“全能神”这六招你必学》小视频，参与答题，赢奖品吧！
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