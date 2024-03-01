洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳周公庙博物馆“五一”假期正常开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳周公庙博物馆 2024.04.30 13:20

　　今日洛阳周公庙博物馆微信公众号发布公告称，该馆自2024年5月1日至5月5日正常开放。

洛阳周公庙博物馆五一国际劳动节假期开放公告

亲爱的观众朋友：

　　喜迎五一国际劳动节，为丰富广大群众文化生活，洛阳周公庙博物馆自2024年5月1日至5月5日开放公告如下：

　　一、开放时间

　　5月1日、5月2日、5月5日(周三、周四、周日)开放时间为9:00-17:00(16:30停止入馆)；

　　5月3日、5月4日(周五、周六)开放时间为9:00-20:00(19:30停止入馆)。

　　二、参观注意事项

　　1.个人参观无需预约，参观人员凭身份证、外国人永久居留身份证、护照，在入口闸机处识别证件或面容识别后快速入馆。

　　2.洛阳周公庙博物馆开放西门进口通道，大家可通过位于定鼎大道的西门入口核验身份后快速入馆参观。

　　3.请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。

　　洛阳周公庙博物馆

　　2024年4月30日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • “五一”假期天气如何？洛阳市气象局...
  • 打造乡村旅居新方式！“魏坡·新序”正...
  • 全市经济运行工作推进会召开
  • 3天签约近5亿元！洛阳造“三蹦子”海...
  • 车胎与路面摩擦能“演奏”！洛阳首条...
  • “龙吸水”排涝显身手！洛阳城市区防...
  • 郑州、杭州、上海方向！洛阳站、洛阳...
  • “五一”假期邂逅“国色天香” 洛阳最...
  • 收获满满！洛阳11个单品亮相“与辉同...
  • 李强：洛阳创业 梦想成真
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605