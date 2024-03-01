洛阳周公庙博物馆“五一”假期正常开放

今日洛阳周公庙博物馆微信公众号发布公告称，该馆自2024年5月1日至5月5日正常开放。

今日洛阳周公庙博物馆微信公众号发布公告称，该馆自2024年5月1日至5月5日正常开放。 今日洛阳周公庙博物馆微信公众号发布公告称，该馆自2024年5月1日至5月5日正常开放。 洛阳周公庙博物馆五一国际劳动节假期开放公告 亲爱的观众朋友： 喜迎五一国际劳动节，为丰富广大群众文化生活，洛阳周公庙博物馆自2024年5月1日至5月5日开放公告如下： 一、开放时间 5月1日、5月2日、5月5日(周三、周四、周日)开放时间为9:00-17:00(16:30停止入馆)； 5月3日、5月4日(周五、周六)开放时间为9:00-20:00(19:30停止入馆)。 二、参观注意事项 1.个人参观无需预约，参观人员凭身份证、外国人永久居留身份证、护照，在入口闸机处识别证件或面容识别后快速入馆。 2.洛阳周公庙博物馆开放西门进口通道，大家可通过位于定鼎大道的西门入口核验身份后快速入馆参观。 3.请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。 洛阳周公庙博物馆 2024年4月30日 ⑥