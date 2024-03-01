5月1日，洛阳博物馆直播带您看十三朝古都

30日，记者从洛阳博物馆获悉，5月1日，该博物馆将推出“畅玩五一 云游洛博”——洛阳博物馆“河洛文明展”线上直播活动。

30日，记者从洛阳博物馆获悉，5月1日，该博物馆将推出“畅玩五一 云游洛博”——洛阳博物馆“河洛文明展”线上直播活动。

直播中，讲解员将带领广大观众走进洛阳博物馆基本陈列“河洛文明展”，全面认识洛阳十三朝古都的厚重历史，触摸华夏文明演进的历史脉络，探寻珍贵文物背后的故事。

“河洛文明展”展出面积5千多平方米，藏品涵盖石器、玉器、陶器、铜器、铁器、瓷器、骨角牙器等诸多门类。陈列以洛阳夏代都城、商代都城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城为主线，以洛阳出土历代具有代表性的文物为本，以历史时间为顺序，串联各个历史时期的重大历史事件、重要史迹、重要历史人物、科技发明等，曾被评为2011年度全国十大陈列精品。

直播时间为5月1日14：30至15：10，直播平台为洛阳博物馆官方微博。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图）