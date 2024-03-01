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事关燃气安全！洛阳发布“五一”假期提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 13:20

　　“五一”假期将至，无论您出门在外还是居家过节，千万不要忘记燃气安全。30日，洛阳市城市管理局燃气办发布假期安全提醒。

　　出门前——关闭燃气阀门。出门前，记得检查是否已关闭燃气总阀门、灶前阀门、灶具阀门，以防燃气泄漏引发安全事故。注意开窗通风，保证空气流通，防止燃气泄漏大量汇聚在室内。

　　外出时——远离燃气设备。外出游玩时，要看护好自己的小孩，不要触碰燃气设备，以免发生意外。燃气设施诸如燃气管道、燃气井、调压箱以及阀门井等，外出请留意远离井盖、下水道和燃气设施。如遇到燃气泄漏事故，请不要围观，尽快远离现场，到达安全地带后拨打电话报警。

　　宅在家——安全使用燃气。

　　●牢记用气不关窗：节假日亲朋好友聚会多，使用燃气时间长，易造成室内氧气不足，应及时打开门窗通风；在使用燃气热水器时，一定保持室内空气流通，加大室内空气补给，避免缺氧造成人员伤害。

　　●牢记做饭不离厨房：烹饪过程中请不要远离灶具，以免汤液溢出浇灭火焰，导致燃气泄漏、容器烧干或油温过高造成的事故。

　　●定期检查设备保质期：燃气灶具、热水器使用年限都是8年，从购买之日算起，到期需及时更换，防止机器内部部件老化造成燃气泄漏风险。

　　应从正规渠道购买燃气设备，检查燃气灶具是否自带熄火保护装置，检查燃气热水器是否是不安全的直排式燃气热水器，应该使用强排式、平衡式燃气热水器，且不可以安装在浴室等密闭空间。灶具连接管应使用燃气专用不锈钢金属波纹管。

　　外出归来后——检查燃气设施。

　　外出归来后使用燃气前，请务必检查室内燃气设施有无异常，如果在家中闻到类似臭鸡蛋的气味，那可能就是燃气泄漏了，此时应保持冷静，严禁启闭任何电器，立即疏散人员，迅速关闭燃气总阀门，杜绝一切火种，并到室外安全区域拨打燃气公司服务热线：95158报抢修。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 汤威 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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