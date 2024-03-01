延长开放时间 洛阳民俗博物馆发布最新公告

29日洛阳民俗博物馆微信公众号发布公告称，该馆自5月1日至5月5日将延时开放。

29日洛阳民俗博物馆微信公众号发布公告称，该馆自5月1日至5月5日将延时开放。 29日洛阳民俗博物馆微信公众号发布公告称，该馆自5月1日至5月5日将延时开放。 “五一”假期开放公告 亲爱的观众朋友： 为喜迎五一国际劳动节，丰富群众文化生活，我馆自2024年5月1日至5月5日延时开放公告如下： 一、开放时间 5月1日—5月2日(周三至周四)开放时间为9:00-19:00(18:30停止入馆)； 5月3日—5月5日(周五至周日)开放时间为9:00-21:00(20:30停止入馆)。 二、参观注意事项 1.个人参观无需预约，须携带身份证原件(一人一证)，在入口闸机处识别身份证后快速入馆。 2.洛阳民俗博物馆开放西门进口通道，大家可通过位于新街的西门闸机快速入馆参观。 3.请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。 2024年4月29日 ⑥