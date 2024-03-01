洛阳一社区自制牡丹文创产品热销

“我们已经卖出了1万多个文创手提袋、6000多把手绘牡丹团扇、1000多套茶具，总销售额突破47万元，利润超过18万元。”今天上午，洛阳市涧西区南村社区相关负责人，向洛报融媒记者亮出了该社区4月以来的“文创成绩单”，“卖出的所有文创产品都是‘南村社区出品’。”

“我们已经卖出了1万多个文创手提袋、6000多把手绘牡丹团扇、1000多套茶具，总销售额突破47万元，利润超过18万元。”今天上午，洛阳市涧西区南村社区相关负责人，向洛报融媒记者亮出了该社区4月以来的“文创成绩单”，“卖出的所有文创产品都是‘南村社区出品’。”

去年以来，南村社区结合当前洛阳的“文旅热”，积极探索“社区+文创”的模式，将洛阳元素融入手绘团扇、文创手提袋等，截至目前，已培育出30余名手绘“社区达人”，走出了一条“能人创作+社区回收”的发展之路，助力居民将兴趣爱好变现为创收渠道。

今年4月，南村社区和专业公司合作，不断丰富文创产品种类，依托设立于老城校场里、洛邑古城、中国国花园、国家牡丹园、龙门石窟等各大景区的文创摊位进行推广销售，最终交出了一张亮眼的“社区成绩单”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 马瑞丽 文/图）