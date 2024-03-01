看看！这是洛阳娃眼中的“美丽洛阳”

近日，洛阳市瀍河区君澜湾社区联合辖区机构在洛浦公园朱樱塔广场举办“美丽洛阳我来画”亲子绘画主题活动，吸引136个家庭参与。

近日，洛阳市瀍河区君澜湾社区联合辖区机构在洛浦公园朱樱塔广场举办“美丽洛阳我来画”亲子绘画主题活动，吸引136个家庭参与。

牡丹花、朱樱塔、应天门、龙门石窟、唐宫仕女……在孩子们的笔下，一幅幅带有鲜明洛阳元素的画作很快“出炉”，其中不乏让人眼前一亮的精品佳作。社区相关负责人介绍，举办此次活动，旨在激发青少年对家乡的热爱，在全情创作中感受传统文化和绘画艺术的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 姜华 李晓萌 文/图）