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直播画牡丹 不少人因她与洛阳结缘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:40

　　今年61岁的徐灵霞是我市的一名国画家，也是一名“网红”老师，她用网络直播的方式免费教人画牡丹国画，不少人因她与洛阳结缘。

　　近日的一天上午9点，徐灵霞来到隋唐城遗址植物园的九色牡丹园，开始她的牡丹画写生。记者见到她时，她正坐在九色牡丹园的一条小路边，手持一把精致的空白小扇，在扇面上作画，画的是身旁一朵盛开的牡丹。只见寥寥数笔，一朵浓淡相宜的粉白色牡丹便“绽放”在扇面上。

　　4月初，徐灵霞从在云南工作的儿子那里回到洛阳后不久，便每日来此写生。“牡丹一年开一次，写生机会难得。”徐灵霞说。

　　徐灵霞是国家一级美术师、省美术家协会会员，其抖音直播间“徐灵霞国画艺术”目前已有4.6万名粉丝，许多人通过她的直播间学习牡丹国画，感受到洛阳牡丹及国画艺术的无穷魅力。

　　今年牡丹文化节期间，徐灵霞的一些粉丝专程来洛阳赏牡丹、画牡丹。前几天，有一名来自陕西的学员来洛阳旅游，当得知徐灵霞正在隋唐城遗址植物园内作画时，便把从家乡带来的两盒点心放在大门口，拍下一张照片让她来取。

　　“可能由于行程安排紧，对方没进园与我见面，所以至今我也不知道对方是谁。”徐灵霞说，彼此原本素不相识，只因为在她的直播间学到了一点儿东西，就专程来洛阳向她表达感谢，这令她十分感动。

　　除了线上直播教画，徐灵霞也在自己居住的社区画室里教画。前段时间，部分画室的学员与从外地赶来的学员们一起跟她实地学画牡丹。

　　尽管在直播间看过徐灵霞怎样画画，但是来到徐灵霞身边观察她的作画过程，还是令学员们获益良多。“不少从外地赶来的学员表示，来这里写生一天，可以抵得上在家画3个月。”徐灵霞笑着说。

　　2016年，徐灵霞参加西北某地画展，她见到有些参观者在展室里面一待就是一天，对艺术十分执着，但由于经济等原因无法接受正规的培训，便萌生了在网络上免费给大家授课的想法。

　　“我曾经历病痛的折磨，因此更珍惜亲情和友情。能够通过教课发挥余热、收获友情，并向大家宣传洛阳牡丹及国画艺术，我觉得很幸福。”徐灵霞说。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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