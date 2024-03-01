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监督推动优质存量做增量 促进产业发展提质增效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:26

　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委书记楼阳生在省委党纪学习教育读书班上的专题党课精神及省委、市委重要会议精神，逐条学习、深研细读新修订的《中国共产党纪律处分条例》。

　　李保国指出，高质量发展是现代化洛阳建设的首要任务，服务保障高质量发展是市人大常委会的使命担当。要深入学习贯彻全市产业发展观摩暨推进会精神，紧紧围绕现代化产业体系建设，把准产业发展着力点，找准人大工作切入点，以人大职能作用发挥服务保障新质生产力发展。要监督推动优质存量做增量，围绕“做强存量、做大增量、做优服务”，综合运用听取审议专项工作报告、视察调研、满意度测评等监督手段，建立“清单式”监督机制，监督推动相关部门用抓招商引资的政策力度支持企业增资扩产，有效激发企业创新活力、发展潜力和转型动力，推动优质存量企业做大做强。要深入开展科技创新“小切口”监督，坚持以科技创新引领产业升级，围绕科技企业培育、科技创新激励、科技创新政策性资金使用等，开展精准监督、有效监督，不断增强监督实效，切实以科技创新推动产业提质转型，真正把创新落到产业上、产业落到风口上，助推新质生产力发展。要持续加强营商环境监督，聚焦突出问题，以优化营商环境为主线，找准监督“着力点”，打好监督“组合拳”，持续推进营商环境优化升级，着力营造更有效率、更加公平的政务环境、市场环境、法治环境，不断夯实高质量发展根基，为现代化洛阳建设作出积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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