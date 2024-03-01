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@洛阳市民：外出游玩安全放首位 切忌到未开发区域探险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 08:18

　　五一假期将至，想必有不少市民计划到山里游玩。近日，我市一公益救援组织接到多起求助，有在山里采摘槐花走失的，也有在户外探险摔伤的，在此提醒市民，规划旅游线路时，把安全放在首位，切记不要到未开发区域探险。

　　27日13时许，宜阳县神鹰救援队队长许庆林接到群众求助，称一名老人在该县上观乡的山里走失。老人80多岁，患有阿尔茨海默病，当日上午随家人从市区来山里采摘槐花时，与家人走散。许庆林立即组织20多名队员，携带无人机、搜救犬赶赴现场，展开地毯式搜寻。很快，他们发现走失老人被困在一个山沟里，立即前去将老人背了出来。

　　20日，探险爱好者李明(化名)在宜阳县张坞镇龙潭寺探险时，不慎摔伤，导致腿部骨折，被困在山上。许庆林接到求助电话后，立即与队员们一起前往救援。“我们将伤者抬上担架，用绳索进行固定。”许庆林说，因山高坡陡，几乎没有路，他们用了两三个小时才将李明抬下山。

　　许庆林说，随着气温升高，不少市民选择到山里游玩，如果掉以轻心或经验不足，很容易出现迷路或摔伤等意外情况。他提醒市民，前往山里游玩需要注意以下事项。

　　●出发前做好旅游攻略，了解行走线路和目的地天气情况。如果下雨，尽量取消行程。如果在山里赶上下雨，行车时应减速，注意观察前方路况，以防山石滚落、路基塌方或山体滑坡。

　　●春季天气变化无常，山里的情况更为复杂，进山游玩时最好穿戴专业户外装备，携带急救药品，准备充足的食物、水、御寒衣物等。

　　●在山里游玩时，切忌到未开发区域探险，尽量不选择羊肠小道行走。严格遵守有关规定，按照指示线路游览。如果在山里迷路，可到山脊处观察下山线路。如果被困，可寻找一些醒目的参照物，及时拨打110报警求助。

　　●山区多强对流天气，暴雨可能引发山洪、泥石流，因此不要在溪沟、山谷等低洼地带逗留，更不能在附近露营。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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