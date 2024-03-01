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明日起，洛阳部分公交线路优化调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团 2024.04.29 19:58

　　刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，根据洛阳站区域交通优化方案，洛阳公交集团将于4月30日起，对部分公交线路站位进行调整，具体方案如下：

　　洛阳站(玄武门大街解放路口东)

　　玄武门大街北侧

　　取消现有2个站位

　　①1路、107路调整至“洛阳站(玄武门大街解放路口西)” [玄武门大街北侧]停靠；

　　②2路、6路、50路、56路、81路调整至“洛阳站”[洛阳站南广场西侧公交枢纽站]停靠；

　　③48路、77路、83路调整至“洛阳站(解放路玄武门大街口)” [解放路西侧]停靠。

　　洛阳站(解放路玄武门大街口)

　　解放路西侧

　　①83路(洛阳站方向终点站)调整至“洛阳站(玄武门大街解放路口西)”[玄武门大街南侧]停靠。

　　洛阳站(解放路玄武门大街口)

　　解放路东侧

　　①201路、V6路(洛阳站方向终点站)向南迁移约120米，调整至与203路等线路并站停靠。

　　调整106路

　　●去程从河洛古城发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口，改走启明南路、下园东路、夹马营路、九都东路，至九都东路与新街交叉口恢复原线。去回程线路一致。

　　●取消站位:中州东路洛川街口、夹马营路下园路口、夹马营路滨河北路口、滨河北路新街口东；新增站位:启明南路九都东路口、启明南路下园东路口北、下园东路启明南路口、下园东路桂园路口西、下园东路夹马营路口、九都东路华林路口东。

　　107路增设站位

　　●增设站位：中共洛阳组

　　●停靠时间:中共洛阳组诞生地纪念馆正常开放日

　　●春晴路金谷园路口发车时间：8:45、9:30、10:15、11:00、14:45、15:30、16:15；中共洛阳组发车时间：9:15、10:00、10:45、11:30、15:15、16:00、16:45 ⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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