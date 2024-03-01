洛阳元素满满！场地车世青赛会徽发布

29日举行的新闻发布会公布了2024年世界青年场地自行车锦标赛的会徽。

29日举行的新闻发布会公布了2024年世界青年场地自行车锦标赛的会徽。会徽图案不仅展现了自行车运动的特色，也彰显了古都洛阳的独特魅力。

据介绍，今年2月，世青赛洛阳筹备委员会向全社会公开征集本届世青赛会徽和主题口号。经专家评选，确定了本届世青赛会徽。

会徽由“自行车运动员”和书法墨韵形成的“大地”“洛阳定鼎门”“牡丹花花瓣”等元素所组成。整个会徽图案简洁明快，富有动感，其中的“洛阳定鼎门”，是洛阳的地标性建筑；“牡丹花花瓣”代表了“牡丹花都”洛阳；“自行车运动员”图形，凸显“世界青年场地自行车锦标赛”的内涵及特性；书法墨韵形成的“大地”，既体现了洛阳深厚的自行车运动文化底蕴，也彰显了“激情、动感、拼搏”的特点，同时“宽广的大地”也象征青年自行车运动广阔的前景和未来。会徽的图形以国际自行车联盟标识的5种颜色为主色，也突出国际自行车联盟的特点。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）