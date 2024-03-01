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场地车世青赛将于8月举行 40余国选手来洛竞技
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 15:34

　　29日上午，2024年世界青年场地自行车锦标赛(以下简称场地车世青赛)新闻发布会在洛阳举行，会上对赛事情况进行通报。

　　参赛广：国际顶级赛事，40余国选手来洛

　　场地车世青赛是国际自行车联盟主办的国际自行车领域最高水平的青年单项赛事，每年举行一次，截至目前已举办48届。参赛选手是各国17岁至18岁的优秀青年运动员。该项赛事规模大，设施、场地正规，是各个国家培养优秀运动员的摇篮，更是各大洲青年通向世锦赛、奥运会的重要通道。

　　第49届场地车世青赛将于2024年8月21日至26日在洛阳举办。预计有40多个国家300名左右运动员参加比赛，参赛人员规模在500人左右。

　　举办世青赛是中国自行车运动协会和国际自行车联盟关于推进新时代自行车运动高质量发展战略合作备忘录的重要内容，对中国青年自行车运动发展和后备人才竞技水平提高意义重大。

　　周期长：训练比赛时间半个月，角逐22个小项

　　本届赛事由国际自行车联盟主办，中国自行车运动协会、河南省体育局、洛阳市政府承办。

　　整个比赛的训练加上正式比赛的时间将长达半个月。

　　其中，非官方训练时间安排在8月11日至15日，官方训练时间安排在8月16日至20日。

　　正式比赛安排在8月21日至25日。每天比赛10：00开始，18：00开始。

　　比赛设置团体追逐赛(男子/女子)、团体竞速赛(男子/女子)、争先赛(男子/女子)、竞速赛(男子/女子)、淘汰赛(男子/女子)、记分赛(男子/女子)、全能赛(男子/女子)、凯林赛(男子/女子)、个人追逐赛(男子/女子)、500米计时赛(女子)、1公里计时赛(男子)、麦迪逊赛(男子/女子)等22个小项。

　　据悉，本届大赛的相关部门和单位将与国际自行车联盟密切对接，做好运动员报名组织、场馆改造及赛事接驳等方面工作，以及各项竞赛要求等。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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