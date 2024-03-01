七大点位、特色互动！洛阳天街上演一场青年狂欢

29日上午，第二届河南省青年文化月启动仪式暨“千年古都 青春洛阳”青年节主题活动在隋唐洛阳城天街举行。来自全市各行各业的青年齐聚一堂，共同上演一场青年狂欢。

29日上午，第二届河南省青年文化月启动仪式暨“千年古都 青春洛阳”青年节主题活动在隋唐洛阳城天街举行。来自全市各行各业的青年齐聚一堂，共同上演一场青年狂欢。 29日上午，第二届河南省青年文化月启动仪式暨“千年古都 青春洛阳”青年节主题活动在隋唐洛阳城天街举行。来自全市各行各业的青年齐聚一堂，共同上演一场青年狂欢。 活动现场，“千年古都 青春洛阳”青年节主题剧本体验活动热闹非凡。现场设置“牡丹花都、北国花城”“五都荟洛、回首千年”“沉浸文旅、穿越神都”“乡村振兴、硕果累累”“城市提质、幸福宜居”“青年友好、才聚河洛”“科技创新、风口集聚”七大点位，分别布局特色互动项目。在NPC牡丹仙子全程故事化引导下，通过互动游戏、剧本演艺、科普讲解等沉浸式体验方式，带领参与青年以过去、现在、未来的穿越视角，沉浸式体验洛阳城市魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 耿若源）