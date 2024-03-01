让孩子周末有“趣”处！栾川这个村将闲置幼儿园改造为托幼中心

玩滑梯、坐转椅……近日，在洛阳市栾川县庙子镇咸池村乡里中心的托幼中心，孩子们玩得不亦乐乎。

玩滑梯、坐转椅……近日，在洛阳市栾川县庙子镇咸池村乡里中心的托幼中心，孩子们玩得不亦乐乎。

“孩子平时都待在幼儿园，周末在外边玩，我不放心。村里将闲置幼儿园改造为托幼中心，解决了我们的大难题。”咸池村村民郭静静笑着说，现在一到周末，孩子就会到托幼中心玩。

原来并非如此。郭静静介绍，自己在庙子镇开了一家炸鸡店，周末因工作忙无法照看孩子。当地像她这种情况的，还有不少。

孩子周末缺少照看，成为不少村民的烦心事。这个问题，同样困扰着咸池村村两委成员。

去年6月，问题开始出现转机。“由于孩子们都到镇上的幼儿学上学，村里的幼儿园就闲置下来，其中还有不少游乐设施。”咸池村党支部书记、村委会主任朱红喜介绍，他们有了将闲置幼儿园改造为托幼中心的想法。

经过前期准备，该托幼中心于今年3月投入使用，已成为村里孩子们周末的好去处。朱红喜介绍，每个周末来临前，他们会在村民群内统计需要到托幼中心玩耍的孩子信息，同时安排值班村干部做好看护。

为丰富孩子们在托幼中心的生活，咸池村还引导村里孩子的父母通过讲故事的方式，让孩子在玩耍的同时学到知识。

“探索更多服务项目，让群众享受更多村级资源和发展成果，将是咸池村推进托幼中心建设下一步的努力方向。”朱红喜坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王乐斌 范兰兰 文/图）