探访洛阳味道：让外地游客玩得开心、吃得舒心

捕捉人间烟火，探访洛阳味道。五一假期将至，洛阳不少餐馆、繁华夜市、特色饭店都推出了贴心服务，让外地游客玩得开心，吃得舒心。近两日，记者进行了实地走访。

捕捉人间烟火，探访洛阳味道。五一假期将至，洛阳不少餐馆、繁华夜市、特色饭店都推出了贴心服务，让外地游客玩得开心，吃得舒心。近两日，记者进行了实地走访。

延长营业时间，方便外地游客品尝“洛阳汤”

“无汤水，不洛阳”，这句在某网络平台上的流行语，让不少外地游客将喝汤列为抵达洛阳之后的第一顿美食。

28日8时许，在位于老城区西大街附近的一家牛肉汤馆里，十几张桌子前坐得满满当当，不少食客的身边还放着行李箱等物品。“我们坐了一夜的卧铺，早上快6点到达洛阳，一下火车就直奔这儿来了。”一对来自湖北十堰的夫妇说。

随着洛阳文旅的持续火热，洛阳传统餐饮行业的服务也更加贴心。洛报融媒记者了解到，一些汤馆将营业时间延长至24小时，比如西工区涧东路附近、涧西区龙鳞路附近等处，方便外地游客无论何时进店，都能尝到一碗热气腾腾的“洛阳汤”。不仅如此，洛阳还推出了“洛阳八大汤”礼盒，里面包含牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、杂肝汤、豆腐汤、丸子汤、不翻汤、粉汤等8种汤包，每个汤包中有饼、辣椒、干菜、醋等配料，只需将汤包放入沸水中加热3分钟，一碗浓郁的洛阳汤就好了，非常适合作为“洛阳特产”带回家乡送给亲朋好友。

“没想到，洛阳人最爱的烧烤集中地也被外地游客发现了！”前不久，一条短视频成为抖音热搜内容。视频中，位于瀍河区的塔西烧烤城人声鼎沸，几乎各家商户门前摊位都是爆满。“进入4月以来，我们已经将每晚营业时间延长了2个小时，但还是忙得脚不沾地。”一位商户笑着说。

“网红”打卡地小吃云集，特色美食受热捧

说到一座城市的烟火气，就一定要去繁华的夜市逛一逛。老城十字街夜市、西工小街、洛龙区龙祥商业街，已成为外地游客洛阳之行必选的“网红打卡地”。

27日20时许，夜幕下的西工小街灯火辉煌，平整的石板路、久负盛名的老店、新增的休闲座椅、古色古香的传统建筑，以及街道两侧的小街锅贴、小街天府、西工饭庄等老字号小吃和时尚餐饮品牌店铺，让人眼花缭乱。“锅贴一斤，再盛一个四两……”小街锅贴的操作间里，数个大锅“滋滋”冒着热气，门口等待的顾客排成了长龙，负责收票的师傅一边高声喊着，一边笑呵呵地将酥脆可口的锅贴递给每位顾客。位于人民东路的夜市一条街上，100多家商户的餐车整齐摆放，各类特色小吃一应俱全。

“为了满足顾客的需要，我们推出了通宵供餐服务。”小街天府前台人员说。洛报融媒记者发现，到店就餐的顾客80%以上是操着外地方言的年轻人，除了传统的龙眼包子、担担面之外，小米凉糕、糖醋小土豆、红糖糍粑、小酥肉等“网红”特色美食几乎每桌必点。

沉浸式体验新颖叫座，增加游客体验舒适度

游客穿着古装品盛宴，每上一道菜就能欣赏到一个节目，古筝、幻术、古典舞，应有尽有——今年3月，洛阳水席园推出了洛阳首家沉浸式体验文化餐饮项目“武皇盛宴”，这种融合了汉服文化、演艺、秘制菜品的新颖模式刚上新一个多月，就吸引了众多游客前去打卡。

人在景中游，一秒体验盛世繁华。位于洛邑古城内的宴天下古城店，顾客可以一边吃饭一边欣赏表演。该店相关负责人说，节假日期间，大厅每餐能翻台3次以上，“我是跟着小红书的介绍专门到洛邑古城体验穿汉服的，在这儿吃饭观景，感觉太好了！”来自南京的游客孟女士说。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为切实做好五一假期食品安全监管工作，该局持续在全市开展食品安全大检查，以旅游接待饭店(宾馆)、旅游景区、各大公园及周边餐饮单位、高速公路服务区、车站及周边餐饮单位等为重点，排查整治风险隐患，维护洛阳良好形象，保障市民和游客饮食安全。与此同时，提醒告诫广大食品经营户要严格落实食品安全主体责任，自觉遵守相关法律法规，依法诚信经营，守护食品安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)