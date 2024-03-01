家门口办“招聘会” 激活社区“内循环”

28日上午，一场特殊的招聘会在洛阳市西工区东涧沟社区广场举行。和一般的招聘会不同的是，这场招聘会的用工单位悉数来自社区“15分钟生活圈”范围内的爱心商家，应聘者均为社区居民。

28日上午，一场特殊的招聘会在洛阳市西工区东涧沟社区广场举行。和一般的招聘会不同的是，这场招聘会的用工单位悉数来自社区“15分钟生活圈”范围内的爱心商家，应聘者均为社区居民。

据了解，活动当天，参与活动的爱心商家共为居民提供了十余个工作岗位，涵盖销售导购、酒店管理、美容美发等多个行业，吸引30余名有就业意愿的居民应聘。截止活动结束，共有8名居民与用工单位达成就业意向。

社区相关负责人介绍，接下来，他们还将常态会举办“社区招聘会”，带动居民就业，激活社区“内循环”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李鸿智 文/图)