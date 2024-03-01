取消、核减部分职位！事关2024年洛阳市事业单位公开招聘联考

洛阳市人力资源和社会保障局网站28日发布公告称，2024年洛阳市事业单位公开招聘部分职位取消、核减，具体内容如下：

2024年洛阳市事业单位公开招聘取消、核减部分职位计划的公告

各位考生：

根据《2024年洛阳市事业单位公开招聘联考工作的公告》中“各招聘岗位的报名缴费人数与拟聘用人数的比例一般不低于3∶1，达不到规定比例的，相应核减该岗位招聘人数，直至取消该岗位招聘”之规定，现将取消、核减的部分职位予以公告：

1.取消招聘的职位共10个：岗位代码为310010631、310011831、310011131、310020131、310020431、310020631、310020231、310020711、440010231、440010331。

2.核减招聘的职位共1个：岗位代码为310020331，核减后该职位招聘计划为1人。

被取消职位的应聘考生可于公告发布后至4月30日17:30前，通过原报名网站重新选报其他岗位。未重新选报的，按自动放弃处理，退还缴纳的笔试考务费。

洛阳市人力资源和社会保障局

2024年4月28日

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