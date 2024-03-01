洛阳：强化五预联动应急响应 打好防汛备汛主动仗

昨日，我市组织观摩“使命——2024河南防汛综合演练”后接着召开视频会议，分析研判今年汛情，部署防汛备汛工作。 昨日，我市组织观摩“使命——2024河南防汛综合演练”后接着召开视频会议，分析研判今年汛情，部署防汛备汛工作。 会议指出，今年汛期即将来临，防汛备汛工作进入关键时期。各级各部门要强化预案修订，立足防大汛、抗大险、救大灾，严格落实“123”和“321”防汛工作机制，分级完善防汛预案，突出群众避险转移，分类实施实战演练，加强隐患排查治理，打好汛前准备仗。要强化五预联动，以气象预报为先导，充分用好先进技术手段，完善联合会商、指挥调度机制，不断提升预报的精准性、预判的敏锐性、预警的权威性、预案的针对性、预演的实战性。要强化设备管理，备足备齐防汛物资装备，强化日常管理维护，加强人员技术培训，不断提升实战能力，确保关键时刻调得动、运得出、用得上。要强化队伍预置，提前组织队伍力量，严格执行24小时应急值守，完善包保机制，层层传导压力，筑牢安全屏障。要强化应急响应，健全临灾预警“叫应”机制，深化县乡村三级应急平台联动互通，加强防灾避险宣传教育，确保响应迅速、调度精准、应对高效，打好防汛备汛主动仗，全力维护人民群众生命财产安全。 市委常委、常务副市长张玉杰参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)