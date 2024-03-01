春天的别名（河洛学堂）

今天是农历三月廿一，正值三春时节。说起三春，有人就会想起孟郊《游子吟》中的名句：“谁言寸草心，报得三春晖。”

今天是农历三月廿一，正值三春时节。说起三春，有人就会想起孟郊《游子吟》中的名句：“谁言寸草心，报得三春晖。”

春季三个月，农历正月称孟春，二月称仲春，三月称季春，合称三春。班固《终南山赋》云：“三春之季，孟夏之初，天气肃清，周览八隅。”白居易诗云：“离恨属三春，佳期在十月。”其中的三春都与孟郊诗中的三春一样，代指春天。

三春也单指春季的第三个月，暮春。岑参在临洮龙兴寺见到僧人引种的木香，说这种植物“六月花新吐，三春叶已长”，三春指农历三月。

三春还指三个春天，即三年。陆机《答贾谧》诗云：“游跨三春，情固二秋。”三春、二秋，都用来纪年。

如果三春可指三年，那九春是九年吗？

春季三个月，共九十日，十天为一春，整个春季就是九春。“夭夭桃李花，灼灼有辉光。悦怿若九春，磬折似秋霜”，阮籍诗中的九春就指春天。有时，九春也指三年，比如曹植诗云“自期三年归，今已历九春”，一岁三春，九春就是三年；如果误解为九年，意思差别就大了。

说完数字，我们看看颜色。春天草木茂盛，其色青绿，故又称青春。杜甫在《闻官军收河南河北》中欢喜道：“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”这里的青春可不是指青年时期，而是春天。“一生最好是少年，一年最好是青春”，李大钊写得很明白。

春天花草盛美，又称芳春。陈子昂有诗云：“孤松宜晚岁，众木爱芳春。”

温暖的春天又称阳春，如李白诗云：“阳春召我以烟景。”俗亦称农历十月为小阳春。

青阳也指春天。《尔雅》有云：“春为青阳。”郭璞注云：“气清而温阳。”

春天还有一个明亮的别称叫艳阳，“艳阳桃李节，皎洁不成妍”“艳阳天，和风荡荡，杨柳依依”，说的都是春天。

爱一个人，会忍不住为其取很多昵称，春天有那么多好听的别名，可见从古至今，人们多爱春天！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）