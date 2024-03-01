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洛阳：强监管提服务 规范假日住宿市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 20:44

　　近年来，洛阳文旅频频出圈，酒店民宿产业发展也迎来重大利好。“五一”假期为了让广大游客住得安心、住得舒心，洛阳多部门联动，精准发力、靠前服务，努力为消费者营造安心舒心的假日住宿环境。

　　出门在外，安全问题是大家最关心的。前不久，洛阳印发酒店民宿业规范提升工作方案，多部门联动对酒店、民宿、网约房等进行安全隐患全面排查，涵盖楼体建筑、住宿设备、消防设施、应急通道、电气线路、应急照明、厨房管理、治安秩序以及应急预案制定与演练、安全管理规章制度建立、安全教育培训等情况，全面消除安全隐患，督促行业拧紧“安全阀”。

　　在服务方面，洛阳则着力加强接待服务综合培训，以提升精细化管理水平，打造特色鲜明、功能齐备、品质优良的一流接待服务体系。4月以来，洛阳市酒店民宿业规范提升工作专班持续开展检查督导，重点对服务不规范、夸大宣传、价格虚涨、安全隐患突出、公共卫生不达标等问题进行规范提升，全面提升供给能力和服务保障水平。

　　截至目前，全市在营酒店民宿业经营主体5400多家、房间10.6万间、床位17.2万个，形成了29个特色精品民宿集群，获评全国甲级民宿1家、全省首批五星级民宿2家。

　　有数量还要有品质。洛阳高度重视住宿业发展，坚持“一店一主题”“一店一文化”，成立城市民宿酒店协会，出台《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》等一揽子支持政策，有机植入研学、文创、电竞等新业态，形成了特色酒店、城市民宿、青年旅舍、房车营地等类型多样化、风格多元化、体验多维化的新文旅住宿体系。

　　当前，洛阳还提出打造以隋唐洛阳城宫城区、洛南里坊区和老城古城片区为核心，以龙门石窟、白马寺、关林片区为重要支撑的‘1+3’高品质古都文化体验区，推动洛阳文旅持续出圈、叫响品牌。相关区域民宿产业集群建设也正在积极推进，以景区、街区、片区为载体，促进城景交融。

　　一流的硬件、优质的服务、别样的体验……如今，提供沉浸式旅居体验的酒店、民宿已经逐渐成为洛阳文旅发展新的流量入口，也给了更多人在这里住下来、留下来的理由。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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