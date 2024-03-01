家电以旧换新：商家齐心“发力” “五一”竞相“放价”

“五一”期间，市商务局将积极组织大张、八方、苏宁、京东、容威等各大商家齐心“发力”、竞相“放价”，提供让利超1500万元，推出一系列特色活动和消费福利，让洛阳的市民朋友们“智”享生活。

为贯彻落实《商务部等14部门关于印发<推动消费品以旧换新行动方案>的通知》(商消费发〔2024〕58号)、《河南省人民政府关于印发河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》(豫政〔2024〕15号)等文件精神，推动家电以旧换新，激发有潜能的消费，促进资源循环利用。“五一”期间，市商务局将积极组织大张、八方、苏宁、京东、容威等各大商家齐心“发力”、竞相“放价”，提供让利超1500万元，推出一系列特色活动和消费福利，让洛阳的市民朋友们“智”享生活。