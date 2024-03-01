出行请注意！洛阳部分公交站位调整

刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为了更好地满足乘客出行需求，自4月30日起，42路、12路、17路、25路、91路等公交站位调整。
刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为了更好地满足乘客出行需求，自4月30日起，42路、12路、17路、25路、91路等公交站位调整。
刚刚，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为了更好地满足乘客出行需求，自4月30日起，42路、12路、17路、25路、91路等公交站位调整。具体调整如下：
一、42路增设站位
42路回程(西关方向)增设站位：开元大道龙门大道口东。
二、调整部分公交站位
因西苑路长安路口站(路北，位于河科大西苑校区北院)离路口较近，车辆出站需连续变更多条车道进行掉头，存在较大安全隐患，同时为加强公交与地铁1号线长安路站的接驳，洛阳公交集团将于2024年4月30日起，对12路、17路、25路、91路去程终点站西苑路长安路口站(路北)向东迁移约300米，与8路、19路等线路西苑路长安路口站(路北)并站停靠；12路回程起点站西苑路长安路口站(路北)迁移至西苑路长安路口站(路南，位于河科大西苑校区南院)与25路并站。
线路具体分布图如下:
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