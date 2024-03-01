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“五一”假期，洛阳消费市场活动不断、热度不减
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.28 18:33

　　五彩斑斓的灯光、富有年代感的路牌、风格各异的街头艺人……27日，在洛阳市涧西区广州市场步行街，随着夜幕降临、霓虹亮起，街区逐渐热闹起来，各种吆喝声、音乐声不绝于耳，升腾的“烟火气”散发出这座城市的活力。

　　“一季度营业额同比上升近一倍，16岁至35岁消费者占比80%，成为街区消费主力军……”翻开最近的“人气报表”，广州市场步行街运营经理牛程的言语中难掩兴奋，“周末，各餐厅的午餐上座率达90%，晚餐上座率甚至达到150%，很多店铺在就餐高峰期都是一桌难求。”

　　无独有偶。洛报融媒记者在西工区丹尼斯大卫天地看到，前来购物的市民和游客络绎不绝，不时有几位主播通过手机直播。各家店铺的特色美食带着刚出炉的热气，香味扑鼻，人们在浓浓的“烟火气”中享受春日的美好。

　　在新都汇购物公园，随处可见漫步的年轻人，一些身着汉服的小姐姐与现代的建筑相映成趣。“在这里吃喝玩乐购都能一站式解决，很多新潮设计都贴近年轻人的审美和消费。”青年游客黄楠说。

　　洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，“五一”假期临近，为营造良好氛围，满足群众节假日消费需求，洛阳市将多方发力，确保消费市场活动不断、热度不减，推动消费提质升级。一方面将密切关注市场运行，保证节日供应。“五一”假期前，指导商贸流通企业加大备货力度和补货频次，确保供应充足；密切关注市场态势，确保全市生活必需品市场品种丰富、价格稳定。另一方面，将开展多样化促消费活动。节日期间，为活跃节日气氛，市、县(区)、企业将联动开展特色鲜明、形式多样的促消费活动，通过开展商贸服务质量提升专项行动，倡导全市商贸企业创新服务模式，提升消费体验。

　　另外，为释放消费需求，洛阳市以旧换新全面铺开。全国汽车“以旧换新”实施细则于4月底正式发布，符合条件的个人消费者报废旧车并购买新车的，可申请7000元或1万元不等的补贴。同时，着力推动居民衣食住行用等消费需求的全面释放，我市不少汽车、家电商家也纷纷推出以旧换新活动，优惠多多。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 陈闻笛 通讯员 乔安新 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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