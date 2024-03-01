携程平台数据显示 “五一”假期预订洛阳旅游产品的游客同比增长45%

洛报融媒记者28日从洛阳市文广旅局获悉，携程平台数据显示，截至4月24日，今年“五一”假期通过携程平台预订洛阳旅游产品的游客人次同比增长45%，较2019年同期同比增长426%。

洛报融媒记者28日从洛阳市文广旅局获悉，携程平台数据显示，截至4月24日，今年“五一”假期通过携程平台预订洛阳旅游产品的游客人次同比增长45%，较2019年同期同比增长426%。

根据携程平台数据，预计今年“五一”假期洛阳主要客源城市为北京、上海、西安、郑州、杭州、武汉、天津、成都、深圳，省外客源占比约81.83%。从出行趋势来看，“五一”假期，洛阳游客高峰预计主要集中在假期前三天。

行走在洛阳的大街小巷，身着汉服、手摇团扇，成群结队的“公主”流连于千姿百态的牡丹花丛间，打卡、拍照……洛阳“汉服热”持续升温，吸引了不少女性游客。携程平台数据显示，从游客的性别来看，“五一”假期预订洛阳旅游产品的游客中，女性占56.99%、男性占43.01%。

近年，洛阳紧跟文旅消费升级新趋势，着力打造兼具文化特色、沉浸感、互动性的文旅新业态、新场景，不断满足青年游客需求，青年客群已成为洛阳旅游市场的主力军。携程平台数据显示，“五一”假期预订洛阳旅游产品的游客中，“00后”排名第一，占33.12%；其次为“90后”，占25.01%；“80后”占23.43%。

洛阳持续丰富文旅产品业态，持续推动“观光旅游”向“沉浸体验”转变，给游客带来个性化、多样化的体验，吸引不少游客来洛休闲度假。携程平台数据显示，“五一”假期，预订洛阳度假产品的人均消费金额最高，其次为机票产品、酒店消费等。

携程平台数据显示，“五一”假期，洛阳热门住宿商圈包括洛阳龙门站、洛邑古城、丽景门、十字街、新都汇、牡丹广场、万达广场等区域。

“五一”假期，洛阳一些景区精心安排了丰富多彩的活动，将为广大市民和游客奉上丰盛的文旅大餐。携程平台数据显示，“五一”假期，游客预订的洛阳热门景区包括龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、丽景门、白马寺、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、白云山、老君山等。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图）