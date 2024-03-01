隋唐大运河文化博物馆“五一”正常开放 游客需提前两天预约

今日隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告称，5月1日至5月5日每日均正常开放，参观游客需提前两天进行实名预约。 今日隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告称，5月1日至5月5日每日均正常开放，参观游客需提前两天进行实名预约。 隋唐大运河文化博物馆五一劳动节假期开放公告 隋唐大运河文化博物馆(含洛阳万里茶道博物馆、洛阳仓窖博物馆)五一劳动节假期具体开放时间安排如下： 2024年5月1日——5月5日每日均正常开放。 隋唐大运河文化博物馆5月1日——5月2日(周三至周四)开放时间为9:00-19:00(18:30停止入馆)；5月3日——5月5日(周五至周日)开放时间为9:00-21:00(20:30停止入馆)。 洛阳万里茶道博物馆、洛阳仓窖博物馆(回洛仓馆区)开放时间为9:00- 17:00(16:30停止入馆)，洛阳仓窖博物馆(含嘉仓馆区)因保护修缮暂不开放。 五一假期，参观隋唐大运河文化博物馆和洛阳万里茶道博物馆的散客观众，您可通过“隋唐大运河文化博物馆”官方微信公众号提前两天进行实名预约，请按预约时段入馆参观；洛阳仓窖博物馆(回洛仓馆区)可凭身份证直接入馆参观。 2024年4月28日 ⑥